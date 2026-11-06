"Немає жодної інформації": США досі не розкрили долю 400 мільйонів допомоги

Про це розповів тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік для Суспільного. За його словами, йдеться про ресурси в межах програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), яку Пентагон законтрактував наприкінці фінансового року. Повторні звернення Києва до американських посадовців у німецькому Вісбадені та до самого Міністерства оборони Сполучених Штатів залишилися без відповіді.

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На які потреби очікують фінансування

"У нас немає підтвердження від американської сторони та від НАТО – зокрема, від NSATU у Вісбадені – щодо того, де перебувають кошти, які контракти вже підписані або будуть підписані й на що саме ці кошти будуть спрямовані. Тобто, по суті, немає жодної інформації про те, що відбувається", – зазначив Денис Сєнік.

Україна наполягає на наданні чітких даних щодо переліку укладених договорів. Дипломат підкреслив, що цей пакет здатен покрити гострі потреби сил оборони, серед яких постачання боєприпасів, логістика та регулярне технічне обслуговування бойових літаків F-16.

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Це значна сума. Ми дуже хотіли б отримати відповіді на наші запитання і розуміння того, коли і на що саме будуть використані ці кошти. Це надзвичайно важливо– наголосив дипломат.

Затримки з оборонними поставками

Варто нагадати, що 30 вересня Пентагон оформив контракти на майже всі 400 мільйонів доларів допомоги, виділених Конгресом, буквально за день до завершення фінансового року. Тим часом нагальні потреби фронту вимагають оперативності і в інших напрямках озброєння.

Зокрема, Володимир Зеленський наголошував, що Київ досі очікує затвердження міністром оборони США Пітом Гегсетом поставок додаткових протиракетних комплексів. За словами глави держави, наразі Україна отримує на місяць у середньому лише 12 ракет для захисту неба системами Patriot.

Крім того, раніше президент заявляв, що внаслідок зупинених минулих рішень Україна недоотримала 16 мільярдів доларів підтримки від Вашингтона, за виділення яких держава повинна боротися далі.