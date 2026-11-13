В Україні налагодили ремонт польських РЛС SKYctrl, які допомагають нейтралізувати російські БпЛА

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Про це повідомило видання "Мілітарний" з посиланням на технічного директора Global Scaling Олега Прийменка.

Що відомо про систему?

Компанія Global Scaling є офіційним імпортером в Україну радарів SKYctrl. Роботи охоплюють повну діагностику та усунення несправностей різного характеру, що дозволяє швидко повертати обладнання військовим. Компанія забезпечує навіть післягарантійне обслуговування радарів.

Польські антидронові комплекси SKYctrl виробляє компанія Advanced Protection Systems (APS). Українські військові використовують ці системи ще з вересня 2022 року, а наразі вони також допомагають виявляти загрози прикордонникам.

Комплекс SKYctrl призначений для виявлення, супроводження та нейтралізації безпілотних літальних апаратів. Окрім радара, система містить радіочастотний датчик та акустичний сенсор із можливістю пеленгації звуку двигунів дронів.

У травні 2025 року директор із розвитку бізнесу APS Даріуш Віхнярек повідомив про співпрацю з українськими розробниками. Завдяки цьому польський виробник інтегрував вітчизняні акустичні сенсори в систему SKYctrl для ще ефективнішого виявлення ворожих цілей.

РЛС SKYctrl / Фото Global Scaling.

Також віцепрем'єр Чехії Карел Гавлічек сказав, що країна розглядає можливість передати Україні 16 літаків L-39 Skyfox. Борти можуть посилити спроможності Києва у протидії російським дронам.