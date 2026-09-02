США закуплять сенсори, щоб стежити за швидкісними цілями з космосу

Космічні сили США обрали компанію Leonardo DRS для розробки новітнього орбітального сенсора, здатного виявляти, ідентифікувати та супроводжувати швидкісні цілі. Система формуватиме точні дані для наведення засобів ураження та скоротить час від виявлення загрози до її знищення.

Про це повідомляє видання Army Recognition.

Що передбачає угода?

Угоду укладено у формі спеціального механізму Other Transaction Agreement, який дозволяє максимально швидко просувати перспективні технології від створення прототипу до польових випробувань. Контракт став одним із серії угод Космічних сил США, загальна сума яких перевищує 500 мільйонів доларів.

Новий сенсор розробляється як окрема самостійна система та спиратиметься на наявні технології компанії. Серед головних вимог військових – доступність, можливість масштабного виробництва та стійкість ланцюга постачання.

Розробка відображає ключовий зсув у стратегії військового космічного стеження США від пасивного попередження про запуск ракет до безпосереднього наведення зброї. Сучасні маневрові та гіперзвукові загрози вимагають утримання постійного супроводу, адже втрата контакту з ціллю різко знижує цінність первинного виявлення.

Система Leonardo DRS має забезпечити безперервну передачу якісних даних командно-контрольним мережам і засобам ураження. Виробник поки не розкриває вартість контракту, орбітальну архітектуру та конкретний перелік загроз, за якими стежитиме апарат.

Контекст загроз та зв'язок із технологіями в Україні

Розробник уже має досвід у створенні інфрачервоних систем для стеження за балістичними та гіперзвуковими ракетами. Втім, наразі невідомо, чи буде новий сенсор орієнтований на космічні апарати, ракети чи повітряні системи.

Зазначимо, що розробник Leonardo DRS є дочірньою структурою італійського оборонного гіганта Leonardo S.p.A., який цьогоріч створив свій підрозділ в Україні. Італійська компанія планує випробувати свій новий купол ППО Michelangelo в бойових умовах на українській території.

Нагадаємо, США вирішили суттєво наростити виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot і THAAD після скорочення власних запасів через війну в Україні та конфлікти на Близькому Сході. Пентагон уклав із Lockheed Martin та Northrop Grumman контракт на понад 3 мільярди доларів, який передбачає потроєння виробництва ракет Patriot і вчетверо збільшення випуску компонентів для THAAD.

Зазначимо, що Росія також прагне посилити свою присутність у космосі. Зокрема, окупанти активно шукають альтернативу Starlink. Проте, до успіху програми ще дуже далеко.

Друга партія з 16 російських супутників зв'язку "Рассвєт", запущена 19 липня, не змогла вийти на заплановану робочу висоту. За даними ISW, більшість апаратів перебуває на висоті 300–400 кілометрів замість необхідних 550 – 870 кілометрів, а щонайменше два супутники вже можуть увійти в атмосферу. Це ускладнює плани Росії швидко створити власне супутникове угруповання для заміни Starlink.

Станом на кінець серпня лише 37,5% запущених "Рассвєтів"досягли стабільної робочої орбіти.