Про це пише Reuters.

Що відомо про збільшення виробництва Patriot та THAAD?

Як повідомляє Reuters, Пентагон підписав контракт на суму понад 3 мільярди доларів із компаніями Lockheed Martin та Northrop Grumman. Угода передбачає розширення виробництва ключових компонентів для ракет-перехоплювачів комплексів Patriot і THAAD. Це рішення стало продовженням масштабної програми нарощування виробництва. Минулого тижня Lockheed Martin уже отримала контракт на суму до 58,6 мільярда доларів на виготовлення ракет-перехоплювачів Patriot.

За даними Reuters, Вашингтон продовжує забезпечувати озброєнням своїх союзників, а також активно використовує власні запаси боєприпасів через конфлікт навколо Ірану. Це викликало занепокоєння щодо достатності запасів сучасних засобів протиповітряної оборони та високоточної зброї.

У Пентагоні повідомили, що нова рамкова угода дозволить утричі збільшити виробництво ракет Patriot і вчетверо наростити випуск компонентів для комплексів THAAD. За оцінками вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), на озброєнні США наразі залишається менш як 1000 ракет-перехоплювачів Patriot і менш як 250 ракет THAAD. Обидві системи активно застосовувалися під час операцій на Близькому Сході.

Reuters також нагадує, що Україна продовжує відчувати гострий дефіцит ракет Patriot. Саме ці комплекси залишаються єдиними в українському арсеналі, здатними ефективно перехоплювати російські балістичні ракети. Новий контракт також передбачає створення другого джерела виробництва твердопаливних двигунів PAC-3 та збільшення випуску займистих пристроїв. Крім того, раніше Пентагон уклав аналогічну рамкову угоду з компанією RTX, яка має забезпечити різке збільшення виробництва крилатих ракет Tomahawk – приблизно з 60 до 1000 одиниць на рік.

Нагадаємо, президент України попросив президента США Дональда Трампа надати Україні "зимовий пакет" із 300 ракет-перехоплювачів Patriot, щоб захистити енергетичну інфраструктуру від російських атак. За словами Володимира Зеленського, без додаткових ракет уже до зими Росія може завдати масштабних ударів по українських електростанціях.

Проте, за даними The Atlantic, президент США Дональд Трамп не погодився передати Україні ракети-перехоплювачі Patriot, про які просив Володимир Зеленський. Натомість він запропонував надати Україні ліцензію на власне виробництво цих ракет.