Об этом сообщает Reuters.

Что известно об увеличении производства Patriot и THAAD?

Как сообщает Reuters, Пентагон подписал контракт на сумму более 3 миллиардов долларов с компаниями Lockheed Martin и Northrop Grumman. Соглашение предусматривает расширение производства ключевых компонентов для ракет-перехватчиков комплексов Patriot и THAAD. Это решение стало продолжением масштабной программы наращивания производства. На прошлой неделе Lockheed Martin уже получила контракт на сумму до 58,6 миллиарда долларов на изготовление ракет-перехватчиков Patriot.

По данным Reuters, Вашингтон продолжает снабжать вооружением своих союзников, а также активно использует собственные запасы боеприпасов из-за конфликта вокруг Ирана. Это вызвало обеспокоенность по поводу достаточности запасов современных средств противовоздушной обороны и высокоточного оружия.

В Пентагоне сообщили, что новое рамочное соглашение позволит втрое увеличить производство ракет Patriot и вчетверо нарастить выпуск компонентов для комплексов THAAD. По оценкам вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на вооружении США в настоящее время остается менее 1000 ракет-перехватчиков Patriot и менее 250 ракет THAAD. Обе системы активно применялись во время операций на Ближнем Востоке.

Reuters также напоминает, что Украина продолжает испытывать острый дефицит ракет Patriot. Именно эти комплексы остаются единственными в украинском арсенале, способными эффективно перехватывать российские баллистические ракеты. Новый контракт также предусматривает создание второго источника производства твердотопливных двигателей PAC-3 и увеличение выпуска зажигательных устройств. Кроме того, ранее Пентагон заключил аналогичное рамочное соглашение с компанией RTX, которое должно обеспечить резкое увеличение производства крылатых ракет "Томагавк" – примерно с 60 до 1000 единиц в год.

Напомним, президент Украины попросил президента США Дональда Трампа предоставить Украине "зимний пакет" из 300 ракет-перехватчиков Patriot, чтобы защитить энергетическую инфраструктуру от российских атак. По словам Владимира Зеленского, без дополнительных ракет уже к зиме Россия может нанести масштабные удары по украинским электростанциям.

Однако, по данным The Atlantic, президент США Дональд Трамп не согласился передать Украине ракеты-перехватчики Patriot, о которых просил Владимир Зеленский. Вместо этого он предложил предоставить Украине лицензию на собственное производство этих ракет.