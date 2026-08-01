Об этом пишет The Atlantic.

Что ответил Трамп на просьбу Зеленского?

По информации издания, вместо передачи ракет Трамп во время саммита НАТО в Анкаре предложил Украине получить лицензию на производство собственных ракет-перехватчиков Patriot. В то же время журналисты отмечают, что налаживание масштабного производства может занять несколько лет, поэтому это не поможет быстро усилить защиту украинского неба. Когда именно Владимир Зеленский обращался к американскому президенту с просьбой о передаче 300 ракет, в материале не уточняется.

В The Atlantic также обратили внимание на оценку Центра стратегических и международных исследований (CSIS), согласно которой война между Израилем и Ираном существенно сократила американские запасы ракет-перехватчиков Patriot. По данным аналитиков, в настоящее время у США может быть около 759 самых современных ракет этого типа.

28 июля Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете стороны обсудили возможность предоставления Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для Patriot. Кроме того, президент Украины провел переговоры с представителями компании Lockheed Martin о перспективах совместного производства и обмена технологиями. По словам Зеленского, команды уже работают над конкретными решениями для запуска совместного производства и расширения возможностей защиты украинского неба.

Однако 31 июля Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял решение о выдаче Украине лицензии на производство ракет Patriot. По его словам, что этот вопрос еще рассматривается, ведь речь идет о "чрезвычайно мощном оружии", а США очень осторожно относятся к передаче таких технологий.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна может передать Украине дополнительные ракеты для систем ПВО Patriot после падения российской ракеты на территории Польши. По словам Туска, решение будет обсуждаться совместно с министром обороны Владиславом Косиняком-Камишем. Он также напомнил о недавней встрече с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой стороны договорились сотрудничать в целях усиления защиты украинского и польского неба. Польский премьер подчеркнул, что безопасность Польши напрямую зависит от эффективной работы украинской ПВО.