Об этом сообщает издание Army Recognition.

Что предусматривает соглашение?

Соглашение заключено в форме специального механизма Other Transaction Agreement, который позволяет максимально быстро продвигать перспективные технологии от создания прототипа до полевых испытаний. Контракт стал одним из серии соглашений Космических сил США, общая сумма которых превышает 500 миллионов долларов.

Новый датчик разрабатывается как отдельная самостоятельная система и будет опираться на имеющиеся технологии компании. Среди главных требований военных – доступность, возможность масштабного производства и устойчивость цепочки поставок.

Разработка отражает ключевой сдвиг в стратегии военного космического слежения США от пассивного предупреждения о запуске ракет к непосредственному наведению оружия. Современные маневренные и гиперзвуковые угрозы требуют поддержания постоянного сопровождения, ведь потеря контакта с целью резко снижает ценность первичного обнаружения.

Система Leonardo DRS должна обеспечить непрерывную передачу качественных данных в командно-контрольные сети и средства поражения. Производитель пока не раскрывает стоимость контракта, орбитальную архитектуру и конкретный перечень угроз, за которыми будет следить аппарат.

Контекст угроз и связь с технологиями в Украине

Разработчик уже имеет опыт в создании инфракрасных систем для слежения за баллистическими и гиперзвуковыми ракетами. Впрочем, пока неизвестно, будет ли новый датчик ориентирован на космические аппараты, ракеты или воздушные системы.

Отметим, что разработчик Leonardo DRS является дочерней структурой итальянского оборонного гиганта Leonardo S.p.A., который в этом году открыл свое подразделение в Украине. Итальянская компания планирует испытать свой новый купол ПВО Michelangelo в боевых условиях на территории Украины.

Напомним, что США решили существенно нарастить производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и THAAD после сокращения собственных запасов из-за войны в Украине и конфликтов на Ближнем Востоке. Пентагон заключил с Lockheed Martin и Northrop Grumman контракт на сумму более 3 миллиардов долларов, который предусматривает утроение производства ракет Patriot и четырехкратное увеличение выпуска компонентов для THAAD.

Отметим, что Россия также стремится усилить свое присутствие в космосе. В частности, оккупанты активно ищут альтернативу Starlink. Однако до успеха программы еще очень далеко.

Вторая партия из 16 российских спутников связи "Рассвет", запущенная 19 июля, не смогла выйти на запланированную рабочую высоту. По данным ISW, большинство аппаратов находится на высоте 300–400 километров вместо необходимых 550–870 километров, а как минимум два спутника уже могут войти в атмосферу. Это затрудняет планы России по быстрому созданию собственной спутниковой группировки для замены Starlink.

По состоянию на конец августа лишь 37,5% запущенных "Рассветов" достигли стабильной рабочей орбиты.