Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Что известно о провале запуска российских спутников?

По данным сервиса отслеживания космических объектов N2YO, по состоянию на 31 августа ни один из 16 спутников "Рассвет" из второй партии не вышел на ожидаемую высоту в 550 километров. Большинство аппаратов оказалось на высотах от 300 до 400 километров, что значительно ниже целевой рабочей орбиты в 870 километров. Как минимум два спутника уже движутся в направлении входа в атмосферу Земли. Спутники на более низких орбитах имеют меньший срок эксплуатации из-за повышенного атмосферного сопротивления и большего расхода топлива.

Из первой партии, запущенной 24 марта, только 12 из 16 аппаратов достигли орбиты в 550 километров по состоянию на 31 июля и оставались там на конец августа. Они обеспечивали российским военным два окна связи с наземными терминалами продолжительностью чуть более часа в сутки над территорией Украины.

Россия ускорила запуск спутников "Рассвет" после отключения доступа к системе Starlink 1 февраля. В ISW отмечают, что неспособность второй партии выйти на расчетные высоты свидетельствует о неподготовленности России к таким темпам развертывания орбитальной группировки. В то же время имеющиеся на орбите спутники по-прежнему позволяют оккупационным войскам наносить более точные удары с помощью беспилотных систем во время ограниченных окон связи.

Дефицит ракет и низкий процент успешных запусков

Разработчик аппаратов, российская компания "Бюро 1440", заявляла о планах провести десятки запусков и вывести на орбиту сотни спутников. Советник по оборонным технологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов 31 мая отметил, что для круглосуточной связи над Украиной России требуется как минимум 200–300 успешно выведенных аппаратов. Однако Россия по-прежнему зависит от ракет-носителей среднего класса "Союз-2.1б", которые с 2022 года были использованы лишь шесть–восемь раз для всех космических программ. При такой частоте Москва сможет вывести не более 128 спутников "Рассвет" за четыре года. К августу 2026 года лишь 37,5 процента выведенных аппаратов достигли стабильной рабочей высоты.

Удары УГО по космической инфраструктуре России

Дополнительные препятствия для космической программы России создают удары украинских сил по производственным и пусковым площадкам. Напомним, в ночь с 14 на 15 августа украинские силы нанесли удар по Ракетно-космическому центру "Прогресс", который производит ракеты-носители типа "Союз".

Кроме того, 23 августа была предпринята попытка удара по космодрому "Плесецк", откуда запускались обе партии "Рассвет", за два дня до запуска "Союз-2.1б" с возможным спутником ГЛОНАСС-К1. Эти действия угрожают пусковой инфраструктуре России и дополнительно задерживают создание аналога Starlink.