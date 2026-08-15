Полює на реактивні “Шахеди”: український дрон-перехоплювач показав найкращий результат

Український дрон-перехоплювач LITAVR + показав найкращий результат під час польових випробувань проти реактивних "Шахедів". Тестування провів 1020 зенітний ракетно-артилерійський полк, перевіривши здатність безпілотників перехоплювати швидкісні повітряні цілі.

Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про дрон-перехоплювач LITAVR +?

Під час польових випробувань військові перевіряли дрони-перехоплювачі, здатні протидіяти реактивним БпЛА. Тестування проводили в умовах, максимально наближених до бойових, із використанням вимірювальних, контрольних і радіолокаційних засобів.

Найкращий результат серед представлених зразків показав перехоплювач LITAVR+ від F-Drones. За даними військових, безпілотник продемонстрував стабільну швидкість і дальність, необхідні для ураження реактивних цілей.

Серед усіх виробів найкращим став перехоплювач LITAVR + від F-Drones. Він показав необхідну стабільну швидкість та дальність для перехоплення реактивних цілей,

– розповіли військові.

У полку наголосили, що продовжують шукати нові технологічні рішення для боротьби з ударними БпЛА, зокрема реактивними "Шахедами".

Військові зазначили, що для їхнього перехоплення потрібні високошвидкісні засоби та тісна співпраця з українським оборонно-промисловим комплексом.

Раніше повідомлялося, що F-Drones самостійно виробляє комплектуючі для своїх БпЛА та експортує готові бойові дрони до США. Компанія також поставила Пентагону 2000 ударних FPV-дронів F10 у межах проєкту Drone Dominance.

Українські дрони вийшли на новий рівень роботи: що відомо?

Аналітик 413 полку безпілотних систем RAID Дмитро Жлуктенко розповів, що Україна дедалі активніше використовує безпілотники з елементами автономності.

Такі дрони здатні завершувати бойове завдання навіть після втрати зв'язку з оператором через російські засоби радіоелектронної боротьби.

Жлуктенко пояснив, що така технологія вже використовується, зокрема, на ударному безпілотнику Hornet компанії Perennial Autonomy. Апарат підтримує зв'язок з оператором через термінал Starlink, однак під час різких маневрів або стрімкого пікірування сигнал може зникати.

Частина українських систем уже здатна самостійно рухатися за заданим маршрутом без постійного втручання людини. Для цього вони використовують камери та алгоритми, які зіставляють зображення місцевості із супутниковими картами.