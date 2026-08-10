Летить понад 400 кілометрів за годину: F-Drones показала дрон-перехоплювач реактивних "Шахедів"

Українська компанія F-Drones представила оновлений дрон-перехоплювач LITAVR+. Він призначений для боротьби з високошвидкісними реактивними БпЛА типу Shahed.

Безпілотник уже проходить бойові випробування та має підтверджені результати. Про це в інтерв'ю LB.ua розповів СЕО компанії Станіслав Хутор.

Як збивають реактивні "Шахеди"?

Базова версія LITAVR уже тривалий час використовується Силами оборони для перехоплення та збиття ворожих безпілотників. Однак збільшення кількості у Росії реактивних "Шахедів", які можуть розвивати значно вищу швидкість, вимагала вдосконалення тактико-технічних характеристик перехоплювача.

За словами Хутора, оновлений LITAVR+ схожий на основну версію, але здатен розганятися до 400 кілометрів за годину і навіть більше. Це дозволяє йому працювати по швидкісних реактивних безпілотниках.

Як і раніше багато корисних "фішок" – власний софт, спеціальна система навігації без GPS, система донаведення на ціль (last mile) – коли місію може бути завершено без втручання пілота. І звичайно технологія дистанційного керування, коли пілот може керувати дроном фактично з будь-якої точки світу,

– каже Хутор про характеристики перехоплювача.

LITAVR+, за словами CEO компанії, вже пройшов заводські випробування, а наразі тестується у бойових умовах. Українські військові вже можуть замовити продукт, зазначив він.

Знищення реактивного БпЛА ворога перехоплювачем LITAVR+: дивіться відео

Раніше повідомлялось, що найближчим часом Україна може отримати перші результати розробок і перейти до системного перехоплення реактивних "Шахедів". У компанії "Дикі Шершні" прогнозують, що ефективний засіб протидії таким ворожим цілям може з'явитися орієнтовно до жовтня.