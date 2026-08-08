Детальніше про це заступник командира антишахедного батальйону Darknode з позивним "Артес" розповів BBC News Україна.

Застосування реактивних "Шахедів" зростає

Видання наводить дані української розвідки, які свідчать про те, що Росія уже виготовляє близько 500 реактивних ударних безпілотників на місяць. А в перспективі ворог хоче довести їхню частку до половини від загальної кількості "Шахедів".

Частка реактивних ударних дронів відносно загальної кількості пусків зростає: за нашими спостереженнями, вона може становити від 25% до 50% усіх денних пусків,

– заявив "Артес".

Реактивний "Шахед" оснащений невеликим турбореактивним двигуном замість звичайного двигуна внутрішнього згоряння. Завдяки цьому він може летіти у 2 – 2,5 раза швидше за звичайний "Шахед".

Зазначається, що такі дрони фактично є дешевшим і менш потужним аналогом крилатих ракет. Водночас через високу швидкість вони можуть швидше долати зони роботи української протиповітряної оборони. А отже протидіяти їм складніше.

Як Сили оборони протидіють реактивним "Шахедам"?

За даними видання, для збиття таких дронів Україна використовує зенітні ракетні комплекси, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи з ПЗРК та дрони-перехоплювачі.

Однак саме для дронів-перехоплювачів реактивні "Шахеди" є непростою ціллю. Вони ж розраховані переважно для боротьби з БпЛА, які летять зі швидкістю близько 250 – 300 кілометрів за годину. Натомість реактивні дрони можуть розвивати швидкість до 500 – 600 кілометрів за годину та підійматися на висоту до 9 кілометрів.

Наразі ми можемо перехоплювати близько 90% звичайних "Шахедів", а реактивних – близько 10%, якщо враховувати збиття саме дронами-перехоплювачами,

– розповів представник компанії "Дикі шершні".

Також успішно протидіють реактивним БпЛА перехоплювачі Zirka від компанії NOCTIS. Вони використовують комп'ютерний зір для виявлення цілі та її автоматичного супроводу, що дозволяє працювати в умовах короткого часу на перехоплення.

До того ж українські розробники, за словами заступника комбата, тестують швидкісні та автономні дрони-перехоплювачі, зокрема з реактивними двигунами.

"Я не хотів би на загал розповідати деталі, але можу вас запевнити, що скоро ми побачимо перші результати і перейдемо до системного перехоплення реактивних "Шахедів", – анонсував "Артес".

За наведеними оцінками "Диких Шершнів", ефективне рішення для боротьби з реактивними "Шахедами" може з'явитися орієнтовно до жовтня.