Подробнее об этом заместитель командира антишахедного батальона Darknode с позывным "Артес" рассказал BBC News Украина.

Использование реактивных "Шахедов" растет

Издание приводит данные украинской разведки, свидетельствующие о том, что Россия уже производит около 500 реактивных ударных беспилотников в месяц. А в перспективе противник хочет довести их долю до половины от общего количества "Шахедов".

Доля реактивных ударных дронов по отношению к общему количеству запусков растет: по нашим наблюдениям, она может составлять от 25% до 50% всех дневных запусков,

– заявил "Артес".

Реактивный "Шахед" оснащен небольшим турбореактивным двигателем вместо обычного двигателя внутреннего сгорания. Благодаря этому он может лететь в 2–2,5 раза быстрее обычного "Шахеда".

Отмечается, что такие дроны фактически являются более дешевым и менее мощным аналогом крылатых ракет. В то же время из-за высокой скорости они могут быстрее преодолевать зоны действия украинской противовоздушной обороны. А значит, противодействовать им сложнее.

Как Силы обороны противодействуют реактивным "Шахедам"?

По данным издания, для сбивания таких дронов Украина использует зенитные ракетные комплексы, истребительную авиацию, мобильные огневые группы с ПЗРК и дроны-перехватчики.

Однако именно для дронов-перехватчиков реактивные "Шахеды" представляют собой непростую цель. Они рассчитаны преимущественно на борьбу с БПЛА, летящими со скоростью около 250–300 километров в час. В то же время реактивные дроны могут развивать скорость до 500–600 километров в час и подниматься на высоту до 9 километров.

В настоящее время мы можем перехватывать около 90 % обычных "Шахедов", а реактивных – около 10 %, если учитывать сбивание именно дронами-перехватчиками,

– рассказал представитель компании "Дикие шершни".

Также успешно противодействуют реактивным БПЛА перехватчики Zirka от компании NOCTIS. Они используют компьютерное зрение для обнаружения цели и ее автоматического сопровождения, что позволяет работать в условиях ограниченного времени на перехват.

К тому же украинские разработчики, по словам заместителя командира батальона, тестируют скоростные и автономные дроны-перехватчики, в частности с реактивными двигателями.

"Я не хотел бы в целом раскрывать детали, но могу вас заверить, что скоро мы увидим первые результаты и перейдем к системному перехвату реактивных "Шахедов", – анонсировал "Артес".

По оценкам "Диких Шершней", эффективное решение для борьбы с реактивными "Шахедами" может появиться ориентировочно к октябрю.