Замість ракети – мікрохвилі: у США розробили новий дрон-перехоплювач

Американська компанія Lockheed Martin представила новий багаторазовий зенітний безпілотник Morfius X-Rotor, який замість ракет використовує високоенергетичне мікрохвильове випромінювання для ураження ворожих дронів. За задумом розробників, один апарат зможе нейтралізувати до 50 безпілотників за один виліт.

Про нову систему компанія повідомила під час міжнародного авіакосмічного салону Farnborough International Airshow у Великій Британії.

Як працює Morfius X-Rotor

Зовні Morfius X-Rotor нагадує звичайний літак безпілотного типу з Х-подібним крилом. Головна відмінність прихована всередині.

Замість вибухової бойової частини або кінетичного перехоплювача дрон оснащений генератором високоенергетичного мікрохвильового випромінювання (High Power Microwave, HPM).

Під час наближення до цілі система створює потужний електромагнітний імпульс, який виводить з ладу електроніку ворожих безпілотників. Після виконання місії апарат повертається на базу, що дозволяє використовувати його повторно.

До 50 цілей за один виліт

У Lockheed Martin заявляють, що новий комплекс створювався насамперед для боротьби з масованими атаками безпілотників.

Оскільки Morfius X-Rotor не витрачає ракети чи інші одноразові боєприпаси, один виліт потенційно дозволяє нейтралізувати до 50 цілей.

Саме це робить систему цікавою як засіб протидії роям дронів, коли застосування дорогих ракет економічно невиправдане.

Побудований на вже перевірених технологіях

Компанія повідомила, що базовий модуль високоенергетичного мікрохвильового випромінювання використовує технології, які експлуатуються ще з 2017 року.

Завдяки цьому вдалося суттєво скоротити терміни розробки нового комплексу.

Morfius X-Rotor вже завершив початковий етап випробувань. Інженери перевірили льотні характеристики платформи та провели перші ураження цілей. Найближчим часом має розпочатися наступний цикл тестів.

Без радара та високоточного наведення

Однією з особливостей Morfius X-Rotor є відсутність традиційної високоточної системи наведення та залежності від радарів управління вогнем.

Це може свідчити про те, що ураження відбувається не шляхом прямого влучання, а завдяки впливу електромагнітного поля на електроніку безпілотників.

Водночас компанія не розкриває ключових характеристик комплексу, зокрема потужність випромінювача, ефективний радіус ураження та здатність одночасно виводити з ладу кілька цілей.

Чому мікрохвильова зброя вважається перспективною

Системи High Power Microwave вже кілька років розглядаються як одна з найперспективніших технологій боротьби з безпілотниками.

На відміну від традиційних засобів ППО, вони не потребують окремої ракети для кожної цілі чи витрати окремого безпілотника. Якщо дрон або група дронів потрапляє в зону дії випромінювання, їхня електроніка може бути пошкоджена практично миттєво.

Досі більшість подібних систем створювалися як наземні комплекси. Серед найвідоміших — американська Leonidas компанії Epirus та британська RFDEW. Morfius X-Rotor став одним із перших проєктів, який переносить цю технологію на багаторазову повітряну платформу.

Що це означає для сучасної війни

Поява Morfius X-Rotor демонструє зміну підходів до протидії безпілотникам. Якщо традиційні системи ППО орієнтовані на знищення окремих цілей дорогими перехоплювачами, то нові рішення прагнуть зробити боротьбу з масовими атаками значно дешевшою.

Для України, яка регулярно стикається з атаками великої кількості ударних дронів, такі технології можуть становити особливий інтерес у майбутньому. Водночас Morfius X-Rotor поки перебуває на етапі випробувань, а строки завершення розробки та початку серійних поставок Lockheed Martin ще не оголосила.