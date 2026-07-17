Про кодифікацію комплексу повідомило Міністерство оборони України. За даними відомства, "Циклоп" може уражати як повітряні, так і наземні цілі, а різні версії безпілотника вже кілька років застосовуються на фронті.

Від простих цілей до швидкісних "Шахедів"

"Циклоп" існує у кількох модифікаціях. Простіші та дешевші версії призначені для ураження наземних об'єктів, а також повільних дронів, які летять на невеликій висоті.

Потужніші модифікації мають вищу швидкість і кращі висотні характеристики. Їх розробили для перехоплення ударних безпілотників типу Shahed, які можуть рухатися швидко та змінювати висоту польоту.

Такий поділ дозволяє не витрачати дорожчий апарат на просту ціль. Для розвідувального дрона або низькошвидкісної "Гербери" можна використовувати базову версію, а для складнішого перехоплення — швидкісну модифікацію.

Перебуває у повітрі майже півтори години

Розмах крил "Циклопа" трохи перевищує один метр. Попри компактні розміри, безпілотник може залишатися у повітрі майже півтори години.

За твердженням Міноборони, перехоплювач здатний підніматися вище за максимальну робочу висоту російських ударних і розвідувальних дронів. Точні показники висоти, швидкості та дальності відомство не розкриває.

Заявленого радіуса дії комплексу має вистачати для прикриття обласного центру від безпілотних засобів повітряного нападу. Йдеться не про один дрон над усім містом, а про розгортання комплексу перехоплення у складі системи протиповітряної оборони.

"Циклоп V2" знищив понад сотню цілей

Одна з модифікацій, "Циклоп V2", уже має підтверджений виробником бойовий досвід. За інформацією Міноборони, апарат знищив понад сотню російських повітряних цілей.

Серед них називають розвідувальні БпЛА Zala, "Орлан", Supercam, ударні "Ланцети" та "Молнії", а також дешеві дрони-імітатори "Гербера".

У відомстві також стверджують, що саме "Циклоп" уперше перехопив російський Shahed над територією Курської області. Додаткових подробиць цього бойового епізоду не оприлюднили.

Навіщо Україні окремі дрони-перехоплювачі

Росія використовує безпілотники не лише для масованих нічних ударів. Розвідувальні БпЛА постійно шукають позиції українських військ, коригують вогонь і стежать за переміщеннями техніки.

Знищувати такі цілі зенітними ракетами не завжди доцільно. Ракета може коштувати значно дорожче за сам безпілотник, а запаси боєприпасів до традиційних систем ППО обмежені.

Дрони-перехоплювачі мають закрити частину цієї ніші. Вони дешевші за більшість зенітних ракет і можуть працювати проти цілей, які складно уразити зі стрілецької зброї або мобільних вогневих груп. Один з прикладів – автономний дрон LITAVR. І не лище перехоплювачі – нещодавно українці створили безпілотник з РЕБ для боротьби з російськими дронами.

Кодифікація "Циклопа" означає, що комплекс може офіційно закуповуватися та постачатися підрозділам Сил оборони. Наступним ключовим питанням стане масштаб виробництва та кількість перехоплювачів, які реально зможуть одночасно прикривати українські міста й фронтові райони.