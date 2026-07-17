О кодификации комплекса сообщило Министерство обороны Украины. По данным ведомства, "Циклоп" может поражать как воздушные, так и наземные цели, а различные версии беспилотника уже несколько лет применяются на фронте.

От простых целей до скоростных "Шахедов"

"Циклоп" существует в нескольких модификациях. Более простые и дешевые версии предназначены для поражения наземных объектов, а также медленных дронов, летящих на небольшой высоте.

Более мощные модификации обладают более высокой скоростью и лучшими высотными характеристиками. Их разработали для перехвата ударных беспилотников типа Shahed, которые могут быстро перемещаться и менять высоту полета.

Такое разделение позволяет не тратить более дорогой аппарат на простую цель. Для разведывательного дрона или низкоскоростной "Герберы" можно использовать базовую версию, а для более сложного перехвата – скоростную модификацию.

Находится в воздухе почти полтора часа

Размах крыльев "Циклопа" немного превышает один метр. Несмотря на компактные размеры, беспилотник может оставаться в воздухе почти полтора часа.

По утверждению Минобороны, перехватчик способен подниматься выше максимальной рабочей высоты российских ударных и разведывательных дронов. Точные показатели высоты, скорости и дальности ведомство не раскрывает.

Заявленного радиуса действия комплекса должно хватить для прикрытия областного центра от беспилотных средств воздушного нападения. Речь идет не об одном дроне над всем городом, а о развертывании комплекса перехвата в составе системы противовоздушной обороны.

"Циклоп V2" уничтожил более сотни целей

Одна из модификаций, "Циклоп V2", уже имеет подтвержденный производителем боевой опыт. По информации Минобороны, аппарат уничтожил более сотни российских воздушных целей.

Среди них называют разведывательные БПЛА Zala, "Орлан", Supercam, ударные "Ланцеты" и "Молнии", а также дешевые дроны-имитаторы "Гербера".

В ведомстве также утверждают, что именно "Циклоп" впервые перехватил российский Shahed над территорией Курской области. Дополнительных подробностей этого боевого эпизода не обнародовали.

Зачем Украине отдельные дроны-перехватчики

Россия использует беспилотники не только для массированных ночных ударов. Разведывательные БПЛА постоянно ищут позиции украинских войск, корректируют огонь и следят за перемещениями техники.

Уничтожать такие цели зенитными ракетами не всегда целесообразно. Ракета может стоить значительно дороже самого беспилотника, а запасы боеприпасов для традиционных систем ПВО ограничены.

Дроны-перехватчики должны закрыть часть этой ниши. Они дешевле большинства зенитных ракет и могут действовать против целей, которые сложно поразить из стрелкового оружия или мобильных огневых групп. Один из примеров – автономный дрон LITAVR. И не только перехватчики – недавно украинцы создали беспилотник с РЭБ для борьбы с российскими дронами.

Кодификация "Циклопа" означает, что комплекс может официально закупаться и поставляться подразделениям Сил обороны. Следующим ключевым вопросом станет масштаб производства и количество перехватчиков, которые реально смогут одновременно прикрывать украинские города и прифронтовые районы.