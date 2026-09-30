Шість пострілів по FPV: в Україні представили антидроновий "Мангал"

Українська Phantom Defense представила "Мангал" – спеціалізований засіб ближнього захисту від FPV-дронів, який не глушить безпілотник і не намагається збити його ракетою, а фізично ловить сіткою. Модуль має шість зарядів, дві камери та систему автоматичного виявлення цілей, а встановлювати його можна як стаціонарно, так і на автомобільну техніку.

Українська оборонно-технологічна компанія Phantom Defense вперше показала перехоплювач FPV-дронів "Мангал" під час конференції IT Arena.

Нова система доповнює вже створену компанією екосистему протидії безпілотникам, про яку Мілітарі 24 раніше розповідав окремо: до неї входять засоби виявлення, РЕБ, повітряні перехоплювачі та системи фізичного захоплення дронів.

"Мангал" не глушить дрон, а фізично його зупиняє

Принцип роботи нового перехоплювача доволі наочний. Після виявлення FPV система вистрілює спеціальним зарядом із сіткою та важками, яка розкривається у польоті. Потрапивши в безпілотник, сітка має заплутати його пропелери або інші елементи конструкції, після чого дрон втрачає можливість продовжувати політ.

Такий спосіб перехоплення цікавий насамперед тим, що результат не залежить від того, чи зберігає FPV радіоканал із оператором. Це не означає, що сітка універсально замінює РЕБ, але фізичний принцип дозволяє працювати і проти цілей, які складніше зупинити радіоелектронним придушенням.

Українські виробники вже активно експериментують із таким підходом. Наприклад, BlueBird Tech запустила серійне виробництво антидронових "сіткометів", які також фізично захоплюють безпілотник замість використання вибухової бойової частини.

Шість спроб замість одного пострілу

"Мангал" розрахований на шість зарядів. Це одна з найцікавіших особливостей системи, адже вона створюється не як одноразовий перехоплювач, а як засіб, здатний послідовно реагувати на кілька повітряних загроз.

Наскільки швидко модуль може переходити від одного пострілу до наступного, яка дальність ефективного застосування сітки та на якій швидкості цілі система зберігає необхідну точність, розробник поки публічно не уточнює. Ці параметри матимуть велике значення під час реального застосування, оскільки FPV-дрон під час фінального заходу може змінювати напрямок і швидко скорочувати дистанцію.

На самому модулі встановлені дві камери, які використовуються для спостереження та контролю обстановки. Також заявлена функція автоматичного виявлення цілей. Водночас із доступної інформації поки не випливає, що "Мангал" самостійно наводиться та відкриває вогонь без участі оператора, тому автодетект тут варто відрізняти від повністю автономного перехоплення.

Його можна поставити на машину

Одна з головних переваг концепції - відсутність жорсткої прив'язки до конкретного носія. "Мангал" можна використовувати стаціонарно для прикриття позицій, окопів, блокпостів або окремих об'єктів, а також встановлювати на автомобіль.

У такій конфігурації система може перетворитися на своєрідний ближній активний захист техніки від FPV. Йдеться про той момент, коли ворожий дрон уже наблизився настільки, що традиційні засоби попередження або РЕБ могли не спрацювати, а екіпажу потрібен останній фізичний рубіж захисту.

Схожу ідею українські інженери вже застосовували на наземних роботах. Мілітарі 24 писав, як НРК "ВОРОН" отримав одразу кілька сіткометів "ПАВУК", розміщених навколо платформи для захисту від FPV з різних напрямків.

Чому сітки знову стають актуальними

Поява "Мангала" добре показує, наскільки швидко змінюється сама логіка боротьби з FPV. Спочатку основною відповіддю на них стали засоби РЕБ, але розвиток частот, автономних функцій та дронів на оптоволокні змусив шукати рішення, які фізично знищують або захоплюють ціль.

На фронті сітки використовують не тільки для активного перехоплення. Українські військові вже застосовують дрони із сіткометами для пошуку та знищення так званих FPV-"ждунів", які противник залишає біля доріг і логістичних маршрутів. Про таку практику військові 30-ї ОМБр раніше розповідали Мілітарі 24.

Ще один напрямок - багаторазові повітряні перехоплювачі. Наприклад, український WINFLY Spider використовує сіткомет Karakurt, після чого сам дрон може повернутися та застосовуватися повторно.

"Мангал" переносить той самий принцип із повітряного перехоплювача безпосередньо на захищений об'єкт або машину. Тобто для пострілу сіткою вже не потрібно спочатку підіймати в повітря інший дрон.

"Мангал" стане частиною більшої системи Phantom Defense

Для Phantom Defense новий модуль логічно доповнює вже наявні засоби боротьби з БпЛА. Компанія розвиває комплексну систему, де ціль спочатку потрібно виявити, потім визначити її тип і лише після цього вибрати спосіб протидії.

Раніше компанія вже демонструвала модуль Karakurt, який дозволяє дронам-перехоплювачам захоплювати повітряні цілі сіткою. Крім нього, у системі Phantom Defense є швидкісні перехоплювачі, засоби РЕБ та обладнання для виявлення безпілотників.

"Мангал" займає в цій схемі іншу нішу: це засіб безпосереднього ближнього прикриття, який можна залишити біля конкретної позиції або встановити на техніку.

Перші серійні зразки, за словами представників Phantom Defense, можуть з'явитися вже протягом кількох місяців. До того часу ключовими питаннями залишаються реальна дальність перехоплення, швидкість реакції, ефективність проти маневрових FPV та здатність системи працювати під час одночасної атаки кількох дронів. Саме ці характеристики визначать, чи стане "Мангал" ще одним експериментальним сіткометом, чи перетвориться на серійний "останній рубіж" захисту техніки та позицій.