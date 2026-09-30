Украинская оборонно-технологическая компания Phantom Defense впервые продемонстрировала перехватчик FPV-дронов "Мангал" в ходе конференции IT Arena.

Новая система дополняет уже созданную компанией экосистему противодействия беспилотникам, о которой "Милитари 24" ранее рассказывал об этом отдельно: в нее входят средства обнаружения, РЭБ, воздушные перехватчики и системы физического захвата дронов.

"Мангал" не глушит дрон, а физически его останавливает

Принцип работы нового перехватчика довольно наглядный. После обнаружения FPV система выстреливает специальным зарядом с сеткой и грузилами, который раскрывается в полете. Попав в беспилотник, сетка должна запутать его пропеллеры или другие элементы конструкции, после чего дрон теряет возможность продолжать полет.

Такой способ перехвата интересен прежде всего тем, что результат не зависит от того, сохраняет ли FPV радиосвязь с оператором. Это не означает, что сеть универсально заменяет РЭБ, однако физический принцип позволяет действовать и против целей, которые сложнее остановить с помощью радиоэлектронного подавления.

Украинские производители уже активно экспериментируют с таким подходом. Например, компания BlueBird Tech запустила серийное производство антидроновых "сеток", которые также физически захватывают беспилотник вместо использования взрывной боевой части.

Шесть попыток вместо одного выстрела

"Мангал" рассчитан на шесть зарядов. Это одна из самых интересных особенностей системы, ведь она создается не как одноразовый перехватчик, а как средство, способное последовательно реагировать на несколько воздушных угроз.

Насколько быстро модуль может переходить от одного выстрела к следующему, какова дальность эффективного применения сетки и при какой скорости цели система сохраняет необходимую точность, разработчик пока публично не уточняет. Эти параметры будут иметь большое значение при реальном применении, поскольку FPV-дрон во время финального захода может менять направление и быстро сокращать дистанцию.

На самом модуле установлены две камеры, которые используются для наблюдения и контроля обстановки. Также заявлена функция автоматического обнаружения целей. В то же время из доступной информации пока не следует, что "Мангал" самостоятельно наводится и открывает огонь без участия оператора, поэтому автодетект здесь следует отличать от полностью автономного перехвата.

Его можно установить на машину

Одно из главных преимуществ концепции – отсутствие жесткой привязки к конкретному носителю. "Мангал" можно использовать стационарно для прикрытия позиций, окопов, блокпостов или отдельных объектов, а также устанавливать на автомобиль.

В такой конфигурации система может превратиться в своеобразную ближнюю активную защиту техники от FPV. Речь идет о том моменте, когда вражеский дрон уже приблизился настолько, что традиционные средства предупреждения или РЭБ могли не сработать, а экипажу нужен последний физический рубеж защиты.

Подобную идею украинские инженеры уже применяли на наземных роботах. "Милитари 24" писал, как НРК "ВОРОН" получил сразу несколько сеткометов "ПАВУК", размещенных вокруг платформы для защиты от FPV с разных направлений.

Почему сетки вновь становятся актуальными

Появление "Мангала" хорошо показывает, насколько быстро меняется сама логика борьбы с FPV. Сначала основным ответом на них стали средства РЭБ, но развитие частот, автономных функций и дронов на оптоволокне заставило искать решения, которые физически уничтожают или захватывают цель.

На фронте сетки используют не только для активного перехвата. Украинские военные уже применяют дроны с сетеметами для поиска и уничтожения так называемых FPV-"ждунов", которые противник оставляет возле дорог и логистических маршрутов. Об этой практике военнослужащие 30-й ОМБр ранее рассказывали "Милитари 24".

Еще одно направление – многоразовые воздушные перехватчики. Например, украинский WINFLY Spider использует сеть Karakurt, после чего сам дрон может вернуться и быть использован повторно.

"Мангал" переносит тот же принцип с воздушного перехватчика непосредственно на защищаемый объект или машину. То есть для выстрела сеткой уже не нужно сначала поднимать в воздух другой дрон.

"Мангал" станет частью более крупной системы Phantom Defense

Для Phantom Defense новый модуль логично дополняет уже имеющиеся средства борьбы с БПЛА. Компания разрабатывает комплексную систему, в которой сначала необходимо обнаружить цель, затем определить ее тип и только после этого выбрать способ противодействия.

Ранее компания уже демонстрировала модуль Karakurt, который позволяет дронам-перехватчикам захватывать воздушные цели сеткой. Помимо него, в системе Phantom Defense есть скоростные перехватчики, средства РЭБ и оборудование для обнаружения беспилотников.

"Мангал" занимает в этой схеме иную нишу: это средство непосредственного ближнего прикрытия, которое можно оставить возле конкретной позиции или установить на технику.

Первые серийные образцы, по словам представителей Phantom Defense, могут появиться уже в течение нескольких месяцев. До тех пор ключевыми вопросами остаются реальная дальность перехвата, скорость реакции, эффективность против маневренных FPV и способность системы работать во время одновременной атаки нескольких дронов. Именно эти характеристики определят, станет ли "Мангал" еще одним экспериментальным сеткометом или превратится в серийный "последний рубеж" защиты техники и позиций.