О новом перехватчике от производителя WINFLY. Идея Spider возникла на основе практического опыта использования Hunter, когда после успешного кинетического перехвата украинские военные теряли и сам дрон.

Пилоты сами нашли способ сохранить перехватчик

WINFLY 10 Hunter уже применяют против беспилотников самолетного типа, коптеров и FPV-дронов. Однако в обычной конфигурации результативный перехват часто означал потерю самого аппарата.

Военные начали самостоятельно устанавливать на Hunter сеткометы. Вместо столкновения с целью дрон мог захватить ее сетью, после чего оставался пригодным для повторного использования.

В WINFLY решили стандартизировать такой подход. В Spider сеткомет Karakurt уже интегрирован в платформу, поэтому отдельно адаптировать Hunter под него не требуется.

Подобный модуль Karakurt уже демонстрировался в составе украинских комплексов противодействия БПЛА. Ранее "Милитари 24" рассказывал, как Phantom Defense объединила сеткометы, перехватчики, радары и РЭБ в одну систему.

Что может WINFLY Spider

Базовая платформа WINFLY 10 Hunter способна работать на высоте до 5 километров и разгоняться до 160 километров в час.

Заявленная дальность связи с наземной станцией превышает 18 километров, а продолжительность полета составляет до 25 минут. Комплекс выпускается в дневной и ночной модификациях.

Сеткомет Karakurt, согласно предоставленному компанией пресс-релизу, имеет массу 365 граммов и раскрывает сетку площадью 3 на 3 метра. WINFLY также заявляет, что система может работать при температурах от -20 до +50 градусов.

Основное отличие Spider от классического кинетического перехватчика заключается именно в возможности сохранить платформу после успешного применения.

Перехватчик не обязательно должен быть одноразовым

Большинство новых украинских дронов-перехватчиков разрабатываются с учетом другой логики – максимально быстро догнать и физически уничтожить воздушную цель.

Например, DANCER 4.5.0 от YARTURA представляет собой одноразовый перехватчик авиационного типа и рассчитан на скорость до 450 километров в час.

Другая украинская разработка, дрон "Змей" от Drone Space Labs, разгоняется до 270 километров в час и работает на высоте до 5 километров.

У Spider другой акцент. Его скорость ниже, зато сама платформа задумана как многоразовое средство перехвата.

Экономика перехвата становится не менее важной, чем скорость

Рост количества российских беспилотников заставляет производителей учитывать не только вероятность поражения, но и стоимость каждого перехвата.

Схема "дрон за дрон" означает, что даже после успешной атаки подразделению нужен новый перехватчик. Если Spider возвращается после применения сети, один аппарат потенциально может выполнить несколько задач.

Это не делает сеть универсальной заменой другим средствам ПВО. Скоростные цели требуют других характеристик, поэтому в Украине параллельно создают значительно более быстрые системы. Например, ZIRKA развивают в направлении автоматизированного перехвата скоростных БПЛА.

Spider же решает другую проблему – как после успешного перехвата не потерять еще и собственный дрон. Именно эта возможность превращает проверенный Hunter из фактически расходного средства в многоразовую платформу.