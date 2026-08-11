Про новий перехоплювач виробник WINFLY. Ідея Spider виникла з практичного досвіду застосування Hunter, коли після успішного кінетичного перехоплення українські військові втрачали й сам дрон.

Пілоти самі знайшли спосіб зберегти перехоплювач

WINFLY 10 Hunter уже застосовують проти безпілотників літакового типу, коптерів і FPV-дронів. Однак у звичайній конфігурації результативне перехоплення часто означало втрату самого апарата.

Військові почали самостійно встановлювати на Hunter сіткомети. Замість зіткнення з ціллю дрон міг захопити її сіткою, після чого залишався придатним до повторного використання.

У WINFLY вирішили стандартизувати такий підхід. У Spider сіткомет Karakurt уже інтегрований у платформу, тому окремо адаптувати Hunter під нього не потрібно.

Подібний модуль Karakurt уже демонструвався у складі українських комплексів протидії БпЛА. Раніше Мілітарі 24 розповідав, як Phantom Defense об'єднала сіткомети, перехоплювачі, радари та РЕБ в одну систему.

Що може WINFLY Spider

Базова платформа WINFLY 10 Hunter здатна працювати на висоті до 5 кілометрів і розганятися до 160 кілометрів на годину.

Заявлена дальність із наземною станцією перевищує 18 кілометрів, а тривалість польоту становить до 25 хвилин. Комплекс випускають у денній та нічній модифікаціях.

Сіткомет Karakurt у наданому компанією релізі має масу 365 грамів та розкриває сітку площею 3 на 3 метри. WINFLY також заявляє, що система може працювати за температур від -20 до +50 градусів.

Основна відмінність Spider від класичного кінетичного перехоплювача полягає саме у можливості зберегти платформу після успішного застосування.

Перехоплювач не обов'язково має бути одноразовим

Більшість нових українських дронів-перехоплювачів розробляють навколо іншої логіки - максимально швидко наздогнати та фізично знищити повітряну ціль.

Наприклад, DANCER 4.5.0 від YARTURA є одноразовим перехоплювачем літакового типу та розрахований на швидкості до 450 кілометрів на годину.

Інша українська розробка, дрон "Змій" від Drone Space Labs, розганяється до 270 кілометрів на годину та працює на висоті до 5 кілометрів.

Spider має інший акцент. Його швидкість нижча, натомість сама платформа задумана як багаторазовий засіб перехоплення.

Економіка перехоплення стає не менш важливою за швидкість

Зростання кількості російських безпілотників змушує виробників рахувати не лише ймовірність ураження, а й вартість кожного перехоплення.

Схема "дрон за дрон" означає, що навіть після успішної атаки підрозділу потрібен новий перехоплювач. Якщо Spider повертається після застосування сітки, один апарат потенційно може виконати кілька завдань.

Це не робить сітку універсальною заміною іншим засобам ППО. Швидкісні цілі потребують інших характеристик, тому в Україні паралельно створюють значно швидші системи. Наприклад, ZIRKA розвивають у напрямку автоматизованого перехоплення швидкісних БпЛА.

Spider натомість розв'язує іншу проблему - як після успішного перехоплення не втратити ще й власний дрон. Саме ця можливість перетворює перевірений Hunter із фактично витратного засобу на багаторазову платформу.