Про нову розробку представники SMART BIRDS розповіли журналістці "Оборонки" під час закритого демо-дня Технологічних сил України. Наразі комплекс проходить процедуру кодифікації.

До восьми сіткометів на одній платформі

Для захисту "ВОРОНА" розробники використали двоствольний сіткомет "ПАВУК". Один модуль важить 4 кілограми та містить дві готові до запуску сітки.

Сіткомети можна встановлювати під різними кутами навколо платформи. Загалом на одному наземному роботі передбачене розміщення до восьми модулів.

За даними виробника, "ПАВУК" може перехоплювати безпілотники на відстані до 45 метрів. Випущена сітка повністю розкривається за п’ять метрів від платформи та створює зону перекриття радіусом близько п’яти метрів.

НРК "ВОРОН" має непогані позашляхові властивості. Фото SMART BIRDS

Оператор сам відкриває вогонь

Система не працює повністю автоматично. Загрозу повинен помітити оператор через камери наземного робота, після чого він запускає сітку з пульта керування.

Два заряди встановлені під різними кутами. Це дозволяє працювати як по FPV-дрону, що наближається, так і по апарату, який уже зайняв позицію для очікування цілі.

"Оператор бачить загрозу через камеру та робить постріл із пульта. Дві сітки встановлені під різними кутами, тому можуть знешкодити як дрон на підльоті, так і "ждуна", — пояснив представник SMART BIRDS.

Після використання сіткомет можна перезарядити та повернути до роботи.

Вивозитиме поранених і доставлятиме вантажі

Сам «ВОРОН» створений як універсальна колісна платформа. Його планують застосовувати для логістики, евакуації людей, розвідки та мінування.

Маса робота становить 120 кілограмів. Гарантована вантажопідйомність сягає 250 кілограмів, однак під час коротких місій платформа може перевозити до 400 кілограмів.

Підвищену вантажопідйомність заклали з урахуванням евакуаційних завдань, коли робот має перевозити військовослужбовця разом зі спорядженням.

До 30 кілометрів на одному заряді

Максимальна швидкість "ВОРОНА" становить до 15 кілометрів на годину, а запас ходу – до 30 кілометрів.

Кліренс починається від 150 міліметрів і залежить від діаметра встановлених коліс. Акумулятор зробили швидкознімним, щоб після розрядження не чекати тривалого заряджання, а одразу встановити іншу батарею.

Для керування комплекс підтримує кілька каналів зв’язку, зокрема ELRS, LTE та Starlink. Оператор може перемикатися між ними залежно від відстані, рельєфу й умов роботи засобів радіоелектронної боротьби.

Захист наземних роботів стає окремим завданням

FPV-дрони становлять загрозу не лише для бронетехніки, а й для невеликих наземних роботизованих платформ. Навіть успішний логістичний або евакуаційний комплекс може бути втрачений через один удар згори.

SMART BIRDS намагається розв’язати цю проблему за допомогою відносно легкого модуля, який не потребує встановлення кулемета або складної системи радіоелектронної боротьби та механічного "ловця" дронів – сіткомета.

Після завершення кодифікації компанія планує продовжити інтеграцію нових пристроїв і функціональних модулів у платформу "ВОРОН".