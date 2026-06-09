"Українці найкращі в цьому": Кишинів хоче виробляти дрони-перехоплювачі разом з Києвом

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що війна в Україні продемонструвала нагальну потребу країни у високотехнологічних дронах-перехоплювачах. За її словами, для їхнього виробництва необхідно внести зміни до законодавства.

Про це повідомляє Reuters.

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Як Молдова розвиває виробництво дронів?

Молдова вже неодноразово стикалася з випадками порушення повітряного простору російськими безпілотниками або падінням уламків поблизу кордону.

Мая Санду окремо згадала інцидент в румунському місті Галац неподалік кордону з Молдовою та Україною. Там минулого місяця російський безпілотник врізався в житловий будинок, постраждали двоє людей.

Президентка заявила, що для розвитку оборонної промисловості необхідні законодавчі зміни, адже наразі Конституція Молдови визначає країну як нейтральну державу.

Ті, хто хоче, щоб наша країна була повністю беззахисною, повинні розуміти, що існує ризик того, що на нас впадуть дрони, і ми нічого не зможемо з цим вдіяти,

– сказала Санду.

Вона повідомила, що доручила уряду розпочати підготовку відповідних законодавчих змін, які дозволять Молдові розвивати власну оборонну промисловість.

Санду також розповіла, що Молдова вже проводить консультації щодо розробки безпілотників з Україною, яка набула досвіду за понад чотири роки протидії російським дронам.

Українці найкращі в плані безпілотників-перехоплювачів,

– наголосила вона.

За її словами, Молдова намагатиметься отримати доступ до українських технологій і планує запозичити стільки рішень, скільки дозволять можливості бюджету.

Нагадаємо, вночі 8 червня під час російської атаки безпілотник перетнув державний кордон Молдови та вибухнув у полі поблизу села Лопатна. Згодом спеціалізовані підрозділи знайшли фрагменти цього дрона – тепер їх досліджують, щоб встановити обставини інциденту.

В МЗС країни також заявили, що, за попередніми даними, безпілотник міг бути українського походження. Водночас у міністерстві зауважили, що відповідальність за подібні ситуації лежить на Росії, оскільки саме вона розпочала війну проти України.