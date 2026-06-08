Там заявили, що наймовірініше, дрон був українським.

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Як у Кишиневі прокоментували падіння українського дрона у Молдові?

У МЗС наголосили, що будь-які несанкціоновані польоти або падіння літальних апаратів на території країни становлять загрозу для нацбезпеки та порушують суверенітет держави.

У відомстві підкреслили, що інцидент із дроном в Оргіївському районі вкотре показав наслідки війни Росії проти України для всього регіону.

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У МЗС повідомили, що підтримують контакт з українською владою щодо вибуху дрона. За попередніми даними, він міг бути українського походження.

Водночас у міністерстві зауважили, що відповідальність за подібні ситуації лежить на Росії, оскільки саме вона розпочала війну проти України.

Також у Молдові висловили підтримку українцям, які борються за свободу своєї країни та мир у Європі.

Нагадаємо, що у ніч проти 8 червня Росія атакувала Україну 155 дронами. Силам ППО вдалося знешкодити 124 з них.

До слова, у Латвії вперше знищили безпілотник, який порушив повітряний простір країни.