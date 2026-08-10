Що насправді загрожує наземним роботам на фронті: не лише FPV та міни

Наземні роботизовані платформи дедалі частіше беруть на себе логістику, евакуацію та бойові завдання. Однак втратити таку машину можна навіть без влучання дрона, міни чи артилерійського боєприпасу. Однією з критичних проблем залишається здатність НРП рухатися складною місцевістю та не перекидатися.

Про це у матеріалі, наданому Мілітарі24, розповів військовий експерт, кандидат технічних наук Олександр Костур. Він проаналізував, як компонування, ходова частина та прохідність впливають на живучість наземних роботизованих платформ. Раніше Мілітарі24 розповідав, як наземні роботизовані комплекси вже використовують для евакуації поранених та інших небезпечних завдань на фронті.

Застряглий робот фактично стає втраченою машиною

Під час розробки НРП багато уваги приділяють захисту електроніки, системам керування та навігації, помітності машини і здатності працювати під впливом РЕБ. Але цього недостатньо, якщо сама платформа не може подолати місцевість.

"Застрягання та перекидання наземної роботизованої платформи майже рівноцінні втраті НРП в результаті вогневого пошкодження або підриву", - наголошує Олександр Костур.

За його оцінкою, непродумане компонування або невдалий рушій можуть призвести до застрягання чи перекидання, які з імовірністю близько 0,7 можна вважати втратою НРП.

Для фронту це особливо критично. Роботи мають забирати на себе ризик, а не створювати нову необхідність відправляти військових по знерухомлену машину. Це стосується і логістичних платформ, і евакуаційних НРП, і бойових роботів.

Танкові колії стають серйозною перешкодою для НРП

Невеликому наземному роботу доводиться працювати на тій самій місцевості, якою рухаються танки, САУ, БМП, БТР та бронеавтомобілі.

На м'якому ґрунті, особливо навесні та восени, така техніка залишає глибокі колії. Для великої бронемашини вони можуть не становити серйозної проблеми, але компактний НРП ризикує буквально застрягнути всередині них.

Саме тому Костур пропонує закладати достатньо високі вимоги до геометричної прохідності платформ. НРП має долати підйом або спуск щонайменше у 30 градусів і рухатися поперек схилу з нахилом від 20 градусів. Мінімальний кліренс, за наведеною ним оцінкою, має складати 200 міліметрів.

Спрощена схема нормальних сил ваги вантажного НРП. Рисунок О. Костура

Ще одна вимога пов'язана з вертикальними перешкодами. Робот має в обох напрямках долати стінку висотою близько 350 міліметрів. Такий показник експерт прив'язує, зокрема, до середнього кліренсу військової техніки та колій, які вона залишає.

На папері робот може бути стійким, а на полі бою перекинутися

Одних статичних розрахунків при створенні НРП недостатньо.

Під час руху нерівною місцевістю корпус розгойдується, підвіска змінює його положення, шини деформуються та занурюються в ґрунт. Через це реальна стійкість платформи може відрізнятися від тієї, яку отримали під час простого розрахунку нерухомої машини.

Експерт вважає, що ці фактори потрібно враховувати під час динамічного моделювання руху НРП.

Для бойових роботів проблема ще складніша. На конструкцію впливає не тільки вага озброєння, а й віддача під час стрільби. У певному положенні бойового модуля вона створює додатковий момент, який може вплинути на стійкість машини.

Це вже стосується цілого класу озброєних платформ. Наприклад, Мілітарі24 писав про кодифікований бойовий НРК Tanchik Droid 12.7, який отримав великокаліберний кулемет Browning M2. Для таких машин стійкість шасі під час ведення вогню стає окремим інженерним завданням.

Проста ходова має прихований недолік

Чим простіша конструкція НРП, тим легше її виробляти, обслуговувати і ремонтувати. Тому на українських роботизованих платформах поширені ходові частини із жорстким кріпленням коліс.

Олександр Костур називає серед їхніх переваг простоту, ремонтопридатність та високу живучість. Але є і суттєві недоліки: гірша прохідність, нестабільність керування та більший ризик перекидання.

На нерівній поверхні НРП із жорсткою підвіскою в певний момент може контактувати із землею лише кількома колесами. Через це машина стає менш передбачуваною, може відхилитися від потрібної траєкторії, наїхати на перешкоду або перекинутися.

Один із варіантів забезпечення постійного контакту коліс в НРП з жорсткою підвіскою. Рисунок О. Костура

Цікавий приклад іншого підходу вже демонстрували українські виробники. У НРК VARKHAN розробники окремо звертали увагу на конструкцію ходової, яка дозволяє колесам краще зберігати контакт із поверхнею під час руху складним рельєфом.

Схожий принцип інженер описує як один зі способів покращення простої жорсткої ходової. Замість повністю нерухомого кріплення можна застосувати кінематичні рухомі важелі, які дозволяють колесам краще повторювати рельєф.

Головне завдання робота - повернутися без допомоги людини

Сенс наземної роботизації полягає не лише в тому, щоб дистанційно перемістити вантаж або зброю. НРП має забрати на себе ту частину роботи, яка є небезпечною для військового.

Мілітарі24 уже розповідав про використання наземних роботів на ділянках, де їхня робота дозволяє зменшити присутність людей. Але для цього робот має самостійно пройти маршрут у двох напрямках.

Тому живучість НРП починається не лише із захисту від уламків, мін або РЕБ. Вона залежить від геометрії машини, положення центру мас, кліренсу, підвіски та здатності рушія працювати на реальному українському бездоріжжі.

Коли платформа доставила боєприпаси, але застрягла на зворотному шляху, її завдання виконане лише частково. А якщо для порятунку робота доводиться ризикувати людьми, одна з головних переваг наземної роботизації фактично зникає.