Співзасновник компанії Rovertech Борис Дрожак пояснив 24 Каналу, що повна автономність поки недосяжна, але вектор очевидний – поступове витіснення людини з лінії вогню.

Дивіться також: "Такого не було кілька років"․ Інтерв'ю з Максимом Жоріним про секрет успіхів ЗСУ та закінчення війни

Як нові технології змінюють сучасне поле бою?

За словами Дрожака, людина в кілзоні вже не є ефективним бойовим елементом, і це потрібно визнати. Замість того щоб ставити військових під удар FPV-дронів, там мають працювати машини: сенсори, дрони, автоматизовані системи. Логіка одна – чим далі відсунути людину від лінії вогню, щоб зменшити втрати.

На початковій стадії без людського обслуговування, змін і керування майже неможливо обійтися без людей. Але під час багатьох операцій вже зараз використовуються ці дрони. Ми вже замінили розмінування, ми замінили логістичні операції,

– сказав Дрожак.

Український наземний роботокомплекс "Змій" вже автоматично прокладає проходи через річки. Ударні НРК із важким озброєнням, зокрема з кулеметом Браунінг М-2, здатні самостійно утримувати позиції, замінюючи не одного бійця, а цілу групу.

"Раніше, щоб утримувати цю ж позицію з кулеметом, треба було багато людей. Потрібні були військові, які б обслуговували позицію. А тепер роботи можуть підвозити їжу, боєприпаси. Це величезна зміна. Іноді достатньо одного-двох роботів, бо їм не потрібна їжа та вода. Їм потрібно приїхати, відпрацювати, повернутися на обслуговування, пройти ротацію. Але головне – вони не люди", – пояснив співзасновник компанії.

Чи справді роботи можуть замінити військових на полі бою: дивіться у відео

Що ще відомо про розробки українського ВПК?

Україна впроваджує амбітну стратегію створення власного зенітно-ракетного комплексу, прагнучи скоротити стандартний цикл розробки з 7 – 10 років до рекордного одного року. Цього можна досягти завдяки модульному підходу, подібному до конструктора: українські інженери розробляють власну ракету, а західні партнери забезпечують технологічну підтримку, надаючи радари, системи управління та пускові установки.

Наразі ключовим завданням є фіналізація інтеграції всіх компонентів та проведення випробувань для отримання офіційних показників ефективності.