Соучредитель компании Rovertech Борис Дрожак пояснил 24 Каналу, что полная автономность пока недостижима, но вектор очевиден — постепенное вытеснение человека из линии огня.

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Как новые технологии меняют современное поле боя?

По словам Дрожака, человек в зоне боевых действий уже не является эффективным боевым элементом, и это нужно признать. Вместо того чтобы подвергать военных ударам FPV-дронов, там должны работать машины: сенсоры, дроны, автоматизированные системы. Логика одна – чем дальше отодвинуть человека от линии огня, чтобы уменьшить потери.

На начальной стадии без человеческого обслуживания, изменений и управления почти невозможно обойтись без людей. Но во время многих операций уже сейчас используются эти дроны. Мы уже заменили разминирование, мы заменили логистические операции,

– сказал Дрожак.

Украинский наземный роботокомплекс "Змей" уже автоматически прокладывает проходы через реки. Ударные НРК с тяжелым вооружением, в частности с пулеметом Браунинг М-2, способны самостоятельно удерживать позиции, заменяя не одного бойца, а целую группу.

"Раньше, чтобы удерживать эту же позицию с пулеметом, требовалось много людей. Нужны были военные, которые обслуживали бы позицию. А теперь роботы могут подвозить еду, боеприпасы. Это огромное изменение. Иногда достаточно одного-двух роботов, потому что им не нужны еда и вода. Им нужно приехать, отработать, вернуться на обслуживание, пройти ротацию. Но главное – они не люди", – пояснил соучредитель компании.

Действительно ли роботы могут заменить военных на поле боя: смотрите в видео

Что еще известно о разработках украинского ВПК?

Украина внедряет амбициозную стратегию создания собственного зенитно-ракетного комплекса, стремясь сократить стандартный цикл разработки с 7–10 лет до рекордного одного года. Этого можно достичь благодаря модульному подходу, подобному конструктору: украинские инженеры разрабатывают собственную ракету, а западные партнеры обеспечивают технологическую поддержку, предоставляя радары, системы управления и пусковые установки.

В настоящее время ключевой задачей является завершение интеграции всех компонентов и проведение испытаний для получения официальных показателей эффективности.