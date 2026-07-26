Українські військові створили робота "Пегас", який їздить там, де застрягає інша техніка

Військові 115-ї окремої бригади Сил територіальної оборони власноруч розробили наземного робота "Пегас". Він допомагає доставляти на передову боєприпаси, воду, паливо та інші необхідні речі, проходячи навіть там, де не справляються багато серійних роботизованих комплексів.

Під час бойових випробувань "ПЕГАС" успішно подолав болото та глибоке бездоріжжя, проїхав до 40 кілометрів без підзарядки і виявився майже у 5 разів дешевшим за заводські аналоги, передає 24 Канал.

Що відомо про наземного робота "Пегас"?

Ідея створити власного робота з'явилася після того, як військові неодноразово стикалися з проблемами серійної техніки.

Заводські комплекси вартістю понад 400 тисяч гривень часто застрягали в болоті або не могли проїхати лісовими дорогами.

Щоб отримати машину, яка відповідатиме реальним потребам фронту, у бригаді відкрили власну інженерну майстерню. Сьогодні там збирають роботизовані комплекси, безпілотники, ретранслятори та модернізують техніку.

Для створення "Пегаса" воїни використовують уживані комплектуючі, самостійно проєктують конструкцію, а окремі деталі навіть знаходять на онлайн-майданчиках.

"Пегас" можна адаптувати під конкретне завдання, змінюючи його розміри, вантажопідйомність або запас ходу. Інженери також збільшили кліренс і встановили безповітряні колеса, щоб машина впевнено переміщувался складною місцевістю.

Зараз "Пегас" виконує переважно логістичні місії. За один рейс він перевозить до 200 кілограмів вантажу, а під час випробувань успішно витримав навантаження у 370 кілограмів. Це дозволяє виконувати завдання, для яких раніше доводилося залучати кілька квадроциклів або роботів.

Як працює наземний робот "Пегас": дивіться відео

Ще однією перевагою стали змінні акумулятори. Замість багатогодинної зарядки достатньо швидко встановити нову батарею, після чого робот майже одразу готовий знову вирушати на завдання.

Акумулятори для "Пегаса" розробили львівські інженери PAWELL Battery. Вони використали технології промислових систем живлення та сучасної автомобільної галузі, що дозволило зробити батареї надійними й придатними для швидкої заміни в польових умовах.

Крім створення нової техніки, інженери 115-ї бригади ремонтують батареї та електроніку, збирають ретранслятори й допомагають іншим підрозділам.

Завдяки власній майстерні багато обладнання повертається в стрій уже за кілька годин, тоді як у звичайному сервісному центрі ремонт міг би тривати значно довше.

Керування "Пегасом": дивіться відео

До слова, українська компанія Twist Robotics разом із дансько-українською Vidar Industries відкриють у Данії спільне виробництво безпілотників SAKER для європейського ринку. На першому етапі планують випускати три моделі дронів – Saker Scout, Saker Hunter і Saker Hetman. За перший рік підприємство має виготовити близько 12 тисяч безпілотних систем.