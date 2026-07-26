Во время боевых испытаний "ПЕГАС" успешно преодолел болото и глубокую бездорожью, проехал до 40 километров без подзарядки и оказался почти в 5 раз дешевле заводских аналогов, передает 24 Канал .

Что известно о наземном роботе "Пегас"?

Идея создать собственный робот появилась после того, как военные неоднократно сталкивались с проблемами серийной техники.

Заводские комплексы стоимостью более 400 тысяч гривен часто застряли в болоте или не могли проехать по лесным дорогам.

Чтобы получить машину, отвечающую реальным потребностям фронта, в бригаде открыли собственную инженерную мастерскую. Сегодня там собирают роботизированные комплексы, беспилотники, ретрансляторы и модернизируют технику.

Для создания "Пегаса" воины используют подержанные комплектующие, самостоятельно проектируют конструкцию, а отдельные детали даже находят на онлайн-площадках.

"Пегас" можно адаптировать под конкретную задачу, изменяя его размеры, грузоподъемность или запас хода. Инженеры также увеличили клиренс и установили безвоздушные колеса, чтобы машина уверенно перемещалась по сложной местности.

Сейчас "Пегас" выполняет преимущественно логистические миссии. За один рейс он перевозит до 200 килограммов груза, а в ходе испытаний успешно выдержал погрузку в 370 килограммов. Это позволяет выполнять задачи, для которых раньше приходилось привлекать несколько квадроциклов или роботов.

Как работает наземный робот "Пегас": смотрите видео

Еще одним преимуществом стали сменные аккумуляторы. Вместо многочасовой зарядки достаточно быстро установить новую батарею, после чего робот почти сразу готов снова отправляться на задание.

Аккумуляторы "Пегаса" разработали львовские инженеры PAWELL Battery. Они использовали технологии промышленных систем питания и современной автомобильной отрасли, что позволило сделать батареи надежными и пригодными для быстрой замены в полевых условиях.

Помимо создания новой техники инженеры 115-й бригады ремонтируют батареи и электронику, собирают ретрансляторы и помогают другим подразделениям.

Благодаря собственной мастерской много оборудования возвращается в строй уже через несколько часов, тогда как в обычном сервисном центре ремонт мог бы длиться гораздо дольше.

Управление "Пегасом": смотрите видео

К слову, украинская компания Twist Robotics вместе с датско-украинской Vidar Industries откроют в Дании совместное производство беспилотников SAKER для европейского рынка. На первом этапе планируют выпускать три модели дронов – Saker Scout, Saker Hunter и Saker Hetman. За первый год предприятие должно произвести около 12 тысяч беспилотных систем.