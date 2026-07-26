Об этом в компании Twist Robotics сообщили 24 каналу .

Как удалось договориться о производстве БПЛА SAKER в Дании?

Twist Robotics – украинская defense-tech компания, основанная в 2021 году. Опираясь на операционный опыт и на потребности современного поля боя, компания разрабатывает беспилотные системы, автономные модули и программные решения.

Среди ключевых разработок – семейство БПЛА SAKER, симулятор миссий БПЛА OBRIY и модуль визуальной навигации OSCAR. Технологии проверены в реальных боевых условиях.

БПЛА OBRIY / Фото предоставлены 24 Канала

Именно БПЛА SAKER лежит в основе нового партнерства по Vidar Industries. Это линейка беспилотных авиационных систем разного назначения, созданная и адаптированная под современные войны.

Украинские БПЛА линейки SAKER уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Следующий шаг – интегрировать этот опыт в европейскую оборонную промышленность и сделать его частью общей системы безопасности.

Это соглашение является важной вехой для Twist Robotics, ведь мы расширяем свое производственное присутствие за пределами Украины,

– отметили в Twist Robotics.

Vidar Industries – данско-украинская промышленная компания, создающая в Дании производственные мощности для масштабирования беспилотных систем оборонного и двойного назначения, доказавших свою эффективность в боевых условиях.

На начальном этапе совместное предприятие будет производить три системы из линейки: Saker Scout, Saker Hunter и Saker Hetman. Ожидается, что за первый год работы объем производства составит около 12 000 беспилотных систем SAKER. В дальнейшем производственные мощности будут расширяться в соответствии с операционным спросом.

Модель партнерства позволяет обеим компаниям сосредоточиться на своих ключевых компетенциях. Twist Robotics и дальше будет возглавлять технологическую разработку, развитие продуктов и внедрение инноваций в Украине, в то же время Vidar Industries создаст и обеспечит работу промышленного производства в Дании.

Компания будет отвечать за производственный инжиниринг, контроль качества, соблюдение регуляторных требований и масштабирование производства в соответствии с европейскими стандартами.

Создание совместного предприятия показывает, как украинская инженерная и операционная экспертиза может сочетаться с европейскими производственными возможностями. Это не только расширяет производство систем SAKER, но и способствует более глубокой интеграции украинских оборонных технологий в европейскую промышленную экосистему.

"Партнерство будет способствовать укреплению промышленного потенциала Европы в сфере передовых беспилотных систем благодаря надежному международному сотрудничеству", – подчеркнули в Vidar Industries.

Какие БПЛА линейки SAKER?

БПЛА SAKER SCOUT – модульная беспилотная авиационная платформа, предназначенная для выполнения задач ретрансляции связи, разведки, поражения целей и радиоэлектронной борьбы. Благодаря переменной полезной нагрузке, каналам связи и конфигурации оборудования комплекс быстро адаптируется к разным сценариям применения.

SAKER SCOUT обеспечивает ретрансляцию на расстоянии более 50 километров, до 45 минут полета, автономную навигацию без GPS, дневную и ночную оптическую стабилизацию, автоматический возврат и посадку, работу по защищенным позициям и дистанционное управление через интернет.

Комплекс разворачивается за 3 – 5 минут и уже находится в эксплуатации 429 ОБр БПС "Ахиллес", 412 ОБр БПС NEMESIS, 3 ОШБр, СБУ ЦСО "А", 9 ОБР БПС, 36 ОБрМП, 37 ОБрМП и 38 ОБр.



БПЛА SAKER SCOUT / Фото предоставлено 24 Канала

БПЛА SAKER HUNTER – массовый многоцелевой самолет с автономным выполнением миссий, предназначенный для ударных задач, разведки, ретрансляции связи, транспортировки полезной погрузки и других специализированных сценариев применения.

Платформа может работать без GPS благодаря модулю визуально-инерционной навигации OSCAR собственной разработки, обеспечивающей выполнение миссий в условиях потери спутникового сигнала и действия средств РЭБ. SAKER Hunter имеет дальность полета до 100 километров, продолжительность полета до 70 минут и способен нести до 5 килограмм полезной нагрузки.

Комплекс быстро разворачивается и уже используется воинами из СБУ ЦСО "А", 3 ОШБр, 150 ОРУБ, 45 ОАБр, 406 ОАБр, 23 ОМБр и "Феникс" ГПСУ.

Беспилотник типа SAKER HUNTER / Фото предоставлено 24 Канала

БПЛА SAKER HETMAN – ударный FPV-беспилотник, разработанный для точного поражения техники, укреплений и живой силы противника, в том числе движущихся целей, в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Цифровая архитектура, цифровой видеоканал и собственная система связи Stezhka повышают устойчивость комплекса к РЭБ, а модуль автоматического донаведения Cyclop позволяет БПЛА самостоятельно сопровождать цель на финальном участке полета.

Платформа может применяться как для разведки, так и для выполнения ударных задач, имеет дальность полета до 20 кг и может нести целевую нагрузку массой до 3 кг.

Вид БПЛА SAKER HETMAN / Фото предоставлено 24 Канала