Про це у компанії Twist Robotics повідомили 24 Каналу.

Як вдалося домовитися про виробництво БпЛА SAKER у Данії?

Twist Robotics – українська defense-tech компанія, заснована у 2021 році. Спираючись на операційний досвід і потреби сучасного поля бою, компанія розробляє безпілотні системи, автономні модулі та програмні рішення.

Серед ключових розробок – сімейство БпЛА SAKER, симулятор місій БпЛА OBRIY і модуль візуальної навігації OSCAR. Технології компанії перевірені в реальних бойових умовах.

БпЛА OBRIY / Фото надані 24 Каналу

Саме БпЛА SAKER лежить в основі нового партнерства з Vidar Industries. Це лінійка безпілотних авіаційних систем різного призначення, створена та адаптована під сучасні потреби війни.

Українські БпЛА лінійки SAKER вже довели свою ефективність у бойових умовах. Наступний крок – інтегрувати цей досвід у європейську оборонну промисловість і зробити його частиною спільної системи безпеки.

Ця угода є важливою віхою для Twist Robotics, адже ми розширюємо свою виробничу присутність за межами України,

– зазначили в Twist Robotics.

Vidar Industries – дансько-українська промислова компанія, що створює в Данії виробничі потужності для масштабування безпілотних систем оборонного та подвійного призначення, які довели свою ефективність у бойових умовах.

На початковому етапі спільне підприємство вироблятиме три системи з лінійки: Saker Scout, Saker Hunter і Saker Hetman. Очікується, що протягом першого року роботи обсяг виробництва становитиме близько 12 000 безпілотних систем SAKER. Надалі виробничі потужності розширюватимуться відповідно до операційного попиту.

Модель партнерства дає змогу обом компаніям зосередитися на власних ключових компетенціях. Twist Robotics і надалі очолюватиме технологічну розробку, розвиток продуктів і впровадження інновацій в Україні, водночас Vidar Industries створить і забезпечуватиме роботу промислового виробництва в Данії.

Компанія відповідатиме за виробничий інжиніринг, контроль якості, дотримання регуляторних вимог і масштабування виробництва відповідно до європейських стандартів.

Створення спільного підприємства демонструє, як українська інженерна та операційна експертиза може поєднуватися з європейськими виробничими можливостями. Це не лише розширює виробництво систем SAKER, а й сприяє глибшій інтеграції українських оборонних технологій у європейську промислову екосистему.

"Партнерство сприятиме зміцненню промислового потенціалу Європи у сфері передових безпілотних систем завдяки надійній міжнародній співпраці", – наголосили у Vidar Industries.

Які є БпЛА лінійки SAKER?

БпЛА SAKER SCOUT – модульна безпілотна авіаційна платформа, призначена для виконання завдань ретрансляції зв‘язку, розвідки, ураження цілей та радіоелектронної боротьби. Завдяки змінному корисному навантаженню, каналам зв'язку та конфігурації обладнання комплекс швидко адаптується до різних сценаріїв застосування.

SAKER SCOUT забезпечує ретрансляцію на відстані понад 50 кілометрів, до 45 хвилин польоту, автономну навігацію без GPS, денну й нічну оптичну стабілізацію, автоматичне повернення та посадку, роботу із захищених позицій і дистанційне керування через інтернет.

Комплекс розгортається за 3 – 5 хвилин і вже перебуває в експлуатації 429 ОБр БпС "Ахіллес", 412 ОБр БпС NEMESIS, 3 ОШБр, СБУ ЦСО "А", 9 ОБр БпС, 36 ОБрМП, 37 ОБрМП та 38 ОБрМП, 45 ОАБр та ДПСУ.



БпЛА SAKER SCOUT / Фото надане 24 Каналу

БпЛА SAKER HUNTER – масовий багатоцільовий літак з автономним виконанням місій, призначений для ударних завдань, розвідки, ретрансляції зв'язку, транспортування корисного навантаження та інших спеціалізованих сценаріїв застосування.

Платформа може працювати без GPS завдяки модулю візуально-інерційної навігації OSCAR власної розробки, що забезпечує виконання місій в умовах втрати супутникового сигналу та дії засобів РЕБ. SAKER Hunter має дальність польоту до 100 кілометрів, тривалість польоту до 70 хвилин і здатен нести до 5 кілограмів корисного навантаження.

Комплекс швидко розгортається і вже використовується воїнами з СБУ ЦСО "А", 3 ОШБр, 150 ОРУБ, 45 ОАБр, 406 ОАБр, 23 ОМБр та "Фенікс" ДПСУ.

Безпілотник типу SAKER HUNTER / Фото надані 24 Каналу

БпЛА SAKER HETMAN – ударний FPV-безпілотник, розроблений для точного ураження техніки, укріплень і живої сили противника, зокрема рухомих цілей, в умовах активної радіоелектронної протидії. Повністю цифрова архітектура, цифровий відеоканал і власна система зв'язку Stezhka підвищують стійкість комплексу до РЕБ, а модуль автоматичного донаведення Cyclop дає змогу БпЛА самостійно супроводжувати ціль на фінальній ділянці польоту.

Платформа може застосовуватися як для розвідки, так і для виконання ударних завдань, має дальність польоту до 20 кілограмів і може нести цільове навантаження масою до 3 кілограми.

Вигляд БпЛА SAKER HETMAN / Фото надані 24 Каналу