Загрожують не лише Україні: Росія почала застосовувати збільшені дрони "Гербера-2"

Російські війська запустили у виробництво вдосконалену модифікацію безпілотника "Гербера-2" зі збільшеним розмахом крил і бойовою частиною вагою. Новий дрон здатен долати відстань до 1200 кілометрів.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Що відомо про нову версію "Гербери"?

Росія модернізувала безпілотники "Гербера", які спочатку створювали як хибні цілі для виснаження української протиповітряної оборони.

Тепер ці апарати отримали потужніші двигуни, збільшений запас пального та нове обладнання, зокрема камери й засоби зв'язку.

Раніше існували дві основні версії "Гербери" – розвідувальна та ударна. Вони були відносно простими й дешевими.

Однак згодом росіяни почали встановлювати на них обладнання, подібне до того, яке використовують на дорожчих дронах типу "Герань". Зокрема, йдеться про навігаційні системи "Комета", mesh-модеми та камери на стабілізаційних підвісах.

Нещодавно Росія почала застосовувати збільшену модифікацію – "Герберу-2". Розмах її крил становить 3 метри, а довжина корпусу – 2,6 метра.

Завдяки паливному баку на 63 літри безпілотник може долати до 1200 кілометрів.

Паливний бак розділений на кілька секцій, щоб пальне не впливало на стійкість апарата під час маневрів. Безпілотник оснащений двоциліндровим двотактним двигуном, який фактично є половиною двигуна від "Герані-2".

Досліджений українською розвідкою зразок мав 10-кілограмову осколково-фугасну запалювальну бойову частину та додаткові ємності із запалювальною сумішшю.

Водночас заявлена Росією максимальна вага бойової частини становить 25 кілограмів.

Електронне обладнання також оновили. Зокрема, "Гербера-2" отримала новий польотний контролер, 12-канальну систему навігації "Комета", китайський mesh-модем і блок обробки відео "Сосиска", створений на базі китайського мікрокомп'ютера Coke Pi.

На дослідженому апараті виявили подвійну IP-камеру над паливним баком. Вона призначена для виявлення українських дронів-перехоплювачів.

Також Росія використовує модифікації з фронтальними камерами та камерами на трьохосьових підвісах.

За даними ГУР, серед компонентів нового безпілотника найбільше деталей китайського виробництва – вісім. Ще чотири виготовили американські компанії.

Збільшений запас пального дає змогу "Гербері-2" діяти на відстані до 1200 кілометрів. Це означає, що Росія може застосовувати такі дрони не лише проти України. Зокрема, саме цей тип безпілотника з бойовою частиною виявили в середині вересня на узбережжі Балтійського моря в Польщі.