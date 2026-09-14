Про це повідомив у соцмережі X міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Що відомо про дрон, який знайшли у Польщі?

Безпілотний апарат виявили поблизу населеного пункту Ярославець. Первинний огляд підтвердив військове призначення літального апарата та його російське походження.

У районі пляжу в селищі Русіново поблизу Ярославця військові виявили та підняли з води Балтійського моря дрон. Попередній огляд свідчить, що це військовий безпілотник російського походження,

– заявив міністр оборони Польщі.

Наразі на місці події профільні служби проводять необхідні заходи із забезпечення безпеки та детального дослідження вилученого обладнання. Експерти з'ясовують технічні характеристики та модифікацію знайденого БпЛА.

Інцидент стався наступного дня після того, як прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив про суттєве зростання ризиків російських провокацій. На терміновій нараді він підкреслив, що найближчі місяці можуть стати періодом високої ворожої активності.

Ми маємо усвідомлювати, що відсьогодні ми діятимемо у значно посиленому режимі. Адже ми знаємо, а також можемо очікувати, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже інтенсивних дій з боку Росії. На жаль, ми не можемо виключити, що ескалація охопить також і нашу територію,

– зазначив Туск.

Занепокоєння польського уряду викликає також застосування Росії нових реактивних дронів із підвищеною дальністю та точністю. Напередодні ворожі удари зачепили прикордонну інфраструктуру, зокрема поцілили в АЗС біля пункту пропуску Ягодин – Дорогуськ та в локомотив компанії Укрзалізниця.

Нагадаємо, під час останніх атак польські сили ППО та авіація переводилися в режим підвищеної готовності, а мешканці прикордонних воєводств отримували сповіщення про повітряну загрозу.

Крім того, подібні фрагменти безпілотників регулярно знаходять й інші країни східного флангу НАТО. Зокрема, сапери ВМС Румунії нейтралізували уламки БпЛА, які відпочивальники виявили на чорноморському узбережжі.