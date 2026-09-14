Об этом сообщил в социальной сети X министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Что известно о дроне, найденном в Польше?

Беспилотный аппарат обнаружили вблизи населенного пункта Ярославце. Первичный осмотр подтвердил военное назначение летательного аппарата и его российское происхождение.

В районе пляжа в поселке Русиново недалеко от Ярославца военные обнаружили и подняли из воды Балтийского моря дрон. Предварительный осмотр показывает, что это военный беспилотник российского происхождения,

– заявил министр обороны Польши.

В настоящее время на месте происшествия профильные службы проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности и детальному исследованию изъятого оборудования. Эксперты выясняют технические характеристики и модификацию найденного БПЛА.

Инцидент произошел на следующий день после того, как премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о существенном росте рисков российских провокаций. На экстренном совещании он подчеркнул, что ближайшие месяцы могут стать периодом высокой вражеской активности.

Мы должны осознавать, что с сегодняшнего дня мы будем действовать в значительно усиленном режиме. Ведь мы знаем, а также можем ожидать, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень интенсивных действий со стороны России. К сожалению, мы не можем исключить, что эскалация охватит также и нашу территорию,

– отметил Туск.

Беспокойство польского правительства вызывает также применение Россией новых реактивных дронов с увеличенной дальностью и точностью. Накануне вражеские удары затронули приграничную инфраструктуру, в частности, были нанесены удары по АЗС возле пункта пропуска Ягодин – Дорогуск и по локомотиву компании Укрзализныця.

Напомним, во время последних атак польские силы ПВО и авиация переводились в режим повышенной готовности, а жители приграничных воеводств получали оповещения о воздушной угрозе.

Кроме того, подобные фрагменты беспилотников регулярно находят и другие страны восточного фланга НАТО. В частности, саперы ВМС Румынии обезвредили обломки БПЛА, которые отдыхающие обнаружили на черноморском побережье.