Об этом сообщает радиостанция RMF24.
Как отреагировали в Польше на российскую атаку по западным областям Украины?
Во время массированного удара по украинской территории пресс-секретарь Оперативного командования родов войск Польши подполковник Яцек Горишевский сообщил о попадании российских беспилотников в непосредственной близости от границы. По данным военных, объекты были зафиксированы на расстоянии от нескольких до нескольких десятков километров от польской территории, поэтому ситуацию расценили как реальную и непосредственную угрозу.
Беспилотники действовали и даже попадали в цели, расположенные очень близко к границе с Польшей – от нескольких до нескольких десятков километров,
– отметил Яцек Горишевский.
После четырех часов утра польское военное руководство подняло в воздух дежурные истребители, которые патрулировали национальное воздушное пространство до 10:00. Параллельно Правительственный центр безопасности разослал предупреждения жителям Люблинской и Подкарпатской областей, а в шести уездах Люблинского воеводства прозвучали сирены воздушной тревоги.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
На фоне военной операции польские правоохранители выезжали в населенные пункты Щецин и Стоешин Первый после сообщений местных жителей о подозрительных звуках взрывов. Проверка не выявила никаких разрушений или обломков, а в командовании предположили, что громкий грохот мог возникнуть из-за перехода истребителей на сверхзвуковую скорость.
В то же время вражеские удары нанесли ущерб украинской инфраструктуре у границы. В Укрзализныце сообщили, что российская атака была направлена на локомотив пассажирского поезда в районе Ягодина, который находился примерно в двух километрах от польской территории. В то же время пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко опроверг слухи о попадании непосредственно в пункт пропуска.
Систематические тревоги в польском приграничье
Несмотря на высокую интенсивность ночного обстрела, прямых нарушений воздушного пространства Польши военнослужащие не зафиксировали. Отметим, что это уже не первый случай перевода сил противовоздушной обороны соседнего государства в состояние повышенной готовности из-за ударов России по западным регионам Украины.
Напомним, ранее мы писали, что на днях Польша переводила в режим повышенной готовности ПВО и поднимала боевую авиацию из-за активности российских реактивных беспилотников. Кроме того, власти страны ввели оповещение для жителей приграничных районов, подчеркнув, что в вопросах безопасности лучше перестраховаться, чем пропустить потенциальную угрозу.