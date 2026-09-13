Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Как отреагировали в Польше на российскую атаку по западным областям Украины?

Во время массированного удара по украинской территории пресс-секретарь Оперативного командования родов войск Польши подполковник Яцек Горишевский сообщил о попадании российских беспилотников в непосредственной близости от границы. По данным военных, объекты были зафиксированы на расстоянии от нескольких до нескольких десятков километров от польской территории, поэтому ситуацию расценили как реальную и непосредственную угрозу.

Беспилотники действовали и даже попадали в цели, расположенные очень близко к границе с Польшей – от нескольких до нескольких десятков километров,

– отметил Яцек Горишевский.

После четырех часов утра польское военное руководство подняло в воздух дежурные истребители, которые патрулировали национальное воздушное пространство до 10:00. Параллельно Правительственный центр безопасности разослал предупреждения жителям Люблинской и Подкарпатской областей, а в шести уездах Люблинского воеводства прозвучали сирены воздушной тревоги.

На фоне военной операции польские правоохранители выезжали в населенные пункты Щецин и Стоешин Первый после сообщений местных жителей о подозрительных звуках взрывов. Проверка не выявила никаких разрушений или обломков, а в командовании предположили, что громкий грохот мог возникнуть из-за перехода истребителей на сверхзвуковую скорость.

В то же время вражеские удары нанесли ущерб украинской инфраструктуре у границы. В Укрзализныце сообщили, что российская атака была направлена на локомотив пассажирского поезда в районе Ягодина, который находился примерно в двух километрах от польской территории. В то же время пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко опроверг слухи о попадании непосредственно в пункт пропуска.

Систематические тревоги в польском приграничье

Несмотря на высокую интенсивность ночного обстрела, прямых нарушений воздушного пространства Польши военнослужащие не зафиксировали. Отметим, что это уже не первый случай перевода сил противовоздушной обороны соседнего государства в состояние повышенной готовности из-за ударов России по западным регионам Украины.

Напомним, ранее мы писали, что на днях Польша переводила в режим повышенной готовности ПВО и поднимала боевую авиацию из-за активности российских реактивных беспилотников. Кроме того, власти страны ввели оповещение для жителей приграничных районов, подчеркнув, что в вопросах безопасности лучше перестраховаться, чем пропустить потенциальную угрозу.