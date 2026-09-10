Об этом говорится в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши. В польском командовании подчеркнули, что это были превентивные меры по защите воздушного пространства страны.

Что известно о реакции Польши

В заявлении польских военных отмечается, что меры были направлены на обеспечение безопасности, прежде всего в приграничных районах, граничащих с украинскими территориями.

После устранения угрозы тревога была отменена, а задействованные силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности.

Российские воздушные атаки вечером 9 сентября и утром 10 сентября охватили несколько регионов.

Так, вечером 9 сентября от российских ударов пострадала Хмельницкая область, а позже ночью и утром движение БПЛА фиксировали в Житомирской и Ровенской областях, а также вблизи Луцка.

Напомним, что Польша вводит частичные ограничения на полеты из-за войны в Украине в восточной части страны.

Ограничение будет действовать с 10 сентября 2026 года по 9 декабря 2026 года.

Зона охватывает территорию от уровня земли до высоты примерно 3 километров. Поэтому ограничения не распространяются на пассажирские самолеты, эксплуатируемые на больших высотах.