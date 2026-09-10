Про це йдеться у заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі. У польському командуванні підкреслили, що це були превентивні кроки для захисту повітряного простору країни.

Що відомо про реакцію Польщі

У заяві польських військових зазначається, що заходи мали на меті гарантувати безпеку, перш за все у прикордонних районах, які межують з українськими територіями.

Після усунення загрози тривогу скасували, а задіяні сили й засоби повернулися до стандартної операційної діяльності.

Російські повітряні атаки увечері 9 вересня та вранці 10 вересня охопили кілька регіонів.

Так, увечері 9 вересня від російських ударів постраждала Хмельниччина, а пізніше вночі та вранці рух БпЛА фіксували на Житомирщині, Рівненщині та поблизу Луцька.

Нагадаємо, що Польща вводить часткові обмеження на польоти через війну в Україні у східній частині країни.

Обмеження діятиме з 10 вересня 2026 року до 9 грудня 2026 року.

Зона охоплює територію від рівня землі до висоти приблизно 3 кілометрів. Тому обмеження не поширюються на пасажирські літаки, що експлуатуються на великих висотах.