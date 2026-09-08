Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де летять російські цілі.

Де рухаються БпЛА?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

20:07, 8 вересня

Київ! Реактивний БпЛА над містом!

20:03, 8 вересня

Реактивний БпЛА на Київщині, курсом на Чабани/Київ.

20:01, 8 вересня

Київщина реактивні БпЛА на Васильків.

19:53, 8 вересня

Київщина: реактивний БпЛА повз Кагарлик, курсом на Обухів.

19:41, 8 вересня

Реактивні БпЛА у напрямку центру Києва з півдня.

19:33, 8 вересня

Реактивні БпЛА на Бровари та Бориспіль зі сходу.

19:32, 8 вересня

Реактивний БпЛА в р-ні Вишневого курс західний

19:15, 8 вересня

Київщина: реактивний БпЛА повз Кагарлик, курсом на Обухів.

19:13, 8 вересня

Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини – курсом на Сновськ, Березна.

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