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БПЛА в Днепропетровской области, направляется к населенному пункту Синельниково, Днепр. УАБы в Харьковскую область. БПЛА над/мимо Слаты в направлении Харькова. Киев! Реактивный БПЛА над городом! Реактивный БПЛА направляется в Бровары в сторону Киева. Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумскую область. Харьковская область: ударный БПЛА, направляющийся на Дергач с севера. Киев! Реактивный БПЛА над городом! Реактивный БПЛА в Киевской области, направляется в сторону Чабанов/Киева. Киевская область: реактивные БПЛА в Василькове. Киевская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Кагарлика, направляясь в сторону Обухова. Реактивные БПЛА в направлении центра Киева с юга. Реактивные БПЛА на Бровары и Борисполь с востока. Реактивный БПЛА в районе Вишневого, курс – западный Киевская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Кагарлика, направляясь в сторону Обухова. Реактивный БПЛА на севере Черниговской области – курсом на Сновск, Березна.
БПЛА в Днепропетровской области, направляется к населенному пункту Синельниково, Днепр.
УАБы в Харьковскую область.
БПЛА над/мимо Слаты в направлении Харькова.
Киев! Реактивный БПЛА над городом!
Реактивный БПЛА направляется в Бровары в сторону Киева.
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумскую область.
Харьковская область: ударный БПЛА, направляющийся на Дергач с севера.
Киев! Реактивный БПЛА над городом!
Реактивный БПЛА в Киевской области, направляется в сторону Чабанов/Киева.
Киевская область: реактивные БПЛА в Василькове.
Киевская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Кагарлика, направляясь в сторону Обухова.
Реактивные БПЛА в направлении центра Киева с юга.
Реактивные БПЛА на Бровары и Борисполь с востока.
Реактивный БПЛА в районе Вишневого, курс – западный
Киевская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Кагарлика, направляясь в сторону Обухова.
Реактивный БПЛА на севере Черниговской области – курсом на Сновск, Березна.