Про це повідомляє радіостанція RMF24.

Як реагували в Польщі на російську атаку по західних областях України?

Під час масованого удару по українській території речник Оперативного командування видів збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський повідомив про влучання російських безпілотників у безпосередній близькості до кордону. За даними військових, об'єкти зафіксували на відстані від кількох до кількох десятків кілометрів від польської території, через що ситуацію розцінили як реальну та близьку загрозу.

Безпілотники діяли і навіть влучали в цілі, розташовані дуже близько до кордону з Польщею - від кількох до кількох десятків кілометрів,

– зазначив Яцек Горишевський.

Після четвертої години ранку польське військове керівництво підняло в повітря чергові винищувачі, які патрулювали національний повітряний простір до 10:00. Паралельно Урядовий центр безпеки розіслав попередження жителям Люблінської та Підкарпатської областей, а у шести повітах Люблінського воєводства пролунали сирени повітряної тривоги.

На тлі військової операції польські правоохоронці виїжджали до населених пунктів Щецин та Стоєшин Перший після повідомлень місцевих мешканців про підозрілі звуки вибухів. Перевірка не виявила жодних руйнувань чи уламків, а у командуванні припустили, що гучний гуркіт міг виникнути через перехід винищувачів на надзвукову швидкість.

Водночас ворожі удари завдали шкоди українській інфраструктурі біля кордону. В Укрзалізниці поінформували, що російська атака була спрямована на локомотив пасажирського поїзда у районі Ягодина, який перебував приблизно за два кілометри від польської території. Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко спростував чутки про влучання безпосередньо в пункт пропуску.

Систематичні тривоги у польському прикордонні

Попри високу інтенсивність нічного обстрілу, прямих порушень повітряного простору Польщі військовослужбовці не зафіксували. Зазначимо, що це вже не перший випадок переведення сил протиповітряної оборони сусідньої держави у стан підвищеної готовності через удари Росії по західних регіонах України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що днями Польща переводила у режим підвищеної готовності ППО та підіймала бойову авіацію через активність російських реактивних безпілотників. Крім того, влада країни запровадила сповіщення для жителів прикордоння, наголосивши, що у питаннях безпеки краще перебільшити пильність, аніж пропустити потенційну загрозу.