Бачить ціль швидше за людське oko: SkyFall показала в Парижі P1-SUN із вбудованим ШІ

Українська технологічно-оборонна компанія SkyFall представила на Eurosatory 2026 у Парижі нову версію дрона-перехоплювача – P1-SUN Long із інтегрованим модулем штучного інтелекту для автономного виявлення та ураження цілей. Система вже пройшла бойову перевірку на фронті й має на рахунку десятки підтверджених уражень "шахедів".

Eurosatory – найбільша у світі виставка озброєнь, безпеки та оборони, що проходить у Парижі. Поява там українського перехоплювача з власним ШІ-модулем стала черговим підтвердженням того, що Україна перетворилася на повноцінного гравця світового ринку оборонних технологій.

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Що вміє P1-SUN Long і чим відрізняється від попередньої версії

Ключове нововведення P1-SUN Long – система термінального наведення на базі штучного інтелекту, розроблена R&D-командою SkyFall. Залежно від типу оптики, вона фіксує ціль на відстані до кілометра й бере на себе найскладнішу частину роботи: детекцію, супровід та утримання цілі – дозволяючи оператору діяти швидше й точніше навіть у складних бойових умовах.

Фото SkyFall

Технологічною перевагою системи є те, що ШІ-модуль працює на стандартному процесорі (CPU) і не потребує дорогих та дефіцитних відеокарт (GPU). Це, за задумом розробників, дозволить зберегти стабільність виробництва навіть в умовах глобального дефіциту спеціалізованого обладнання. Крім того, SkyFall впровадила систему дистанційного оновлення програмного забезпечення – алгоритми нейромережі можна вдосконалювати прямо на полі бою, без повернення дронів на виробництво.

P1-SUN Long пройшов бойову перевірку, вже застосовується на фронті та має на своєму рахунку десятки підтверджених уражень "шахедів". Інтеграція ШІ дозволила зробити його швидшим, точнішим і доступнішим для масового застосування,

– заявили в SkyFall.

Для тренування ШІ-алгоритмів компанія використовує тисячі годин реальних польотів і симуляцій, а також власний носій, що імітує тепловий слід Shahed. P1-SUN Long також інтегрований із системою віддаленого керування SkyFall, що дозволяє управляти перехоплювачем із будь-якої точки світу за наявності стабільного інтернет-з'єднання.

Розробники позиціонують P1-SUN Long як крок до повністю автономного комплексу перехоплення повітряних цілей і частину стратегічного напряму SkyFall зі створення роїв безпілотних систем нового покоління.

12 червня на ILA Berlin Air Show 2026, SkyFall підписала меморандум про стратегічне партнерство з Airbus Defence and Space – зокрема для роботи над інтеграцією P1-SUN із системою управління повітряним простором Airbus Air C2.

У травні 2026 року P1-SUN вперше показали в бою проти "Гербер" із FPV-дронами на борту – нової тактики Росії, яка використовує безпілотник як повітряний носій для запуску FPV вглиб української оборони.