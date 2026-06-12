Альянс спрямований на посилення захисту українського та європейського повітряного простору від атак безпілотників і ракет, а також на зміцнення ролі України як провідного оборонного інноватора в Європі. Одним із ключових практичних напрямів співпраці стане інтеграція дрона-перехоплювача P1-SUN із системою управління повітряним простором Airbus Air C2, повідомили у компанії 24 Каналу.

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Що означає угода SkyFall з Airbus і як вона змінює архітектуру європейської ППО

Підписи під документом поставили CEO SkyFall Микола Маковєєв та CEO Airbus Defence and Space Міхаель Шельгорн. Меморандум закріплює намір компаній спільно розробляти багаторівневу систему повітряної оборони нового покоління – поєднуючи бойовий досвід і технологічну гнучкість українського виробника з системною експертизою Airbus у сфері командування та управління, зокрема в інтегрованій протиповітряній і протиракетній обороні (IAMD).

Перехоплювачі P1-SUN вже знищили близько 10 000 російських безпілотників різних типів, підтвердивши ефективність технології у протидії повітряним загрозам. Це стало основою для партнерства з Airbus, у межах якого ми працюємо над створенням багаторівневої системи повітряної оборони нового покоління,

– заявили в SkyFall.

З боку Airbus ставки на угоду теж високі.

Щоб протидіяти новим загрозам в європейському повітряному просторі – масованим атакам дронами та іншими засобами ураження – потрібні технологічна гнучкість, взаємодія між країнами та перевірені в бою рішення. Наш альянс зі SkyFall має скоротити розрив між традиційними оборонними системами та інноваціями з коротким циклом розробки,

– пояснив CEO Airbus Defence and Space Міхаель Шельгорн.

Партнерство також узгоджується з цілями Європейської ініціативи Sky Shield (ESSI) і підкреслює значення технологічного суверенітету Європи. За задумом сторін, альянс виводить передові українські оборонні технології на загальноєвропейський ринок і зміцнює колективне стримування.

Напередодні, 10 червня, SkyFall вже презентувала свої системи на ILA Berlin Air Show 2026 – провела демонстраційні польоти Vampire та P1-SUN перед делегаціями Німеччини, Швеції, Норвегії та Фінляндії, а також представниками Європейської комісії та структур НАТО.

У травні 2026 року стало відомо, що Німеччина та Норвегія долучилися до спільного виробництва українських мідлстрайк-дронів – за схемою, де Україна отримує більше безпілотників для фронту, а партнери – доступ до технологій і бойового досвіду. Підписання меморандуму з Airbus є логічним продовженням цього курсу на глибшу оборонно-промислову інтеграцію з Європою.