Схожий на "Ланцет": "Флеш" показав новий безпілотник росіян, який помітили на фронті

Російські війська почали використовувати на фронті ще один тип безпілотника. Він нагадує вже відомий українським військовим дрон, однак має суттєву технічну відмінність.

Про появу нового ворожого БпЛА 21 жовтня повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо про новий російський безпілотник?



Як розповів "Флеш", новий дрон за своєю формою нагадує російський баражувальний боєприпас "Ланцет". Однак, на відміну від нього, оснащений бензиновим двигуном.



На фронтах помічено новий безпілотник противника. За формою нагадує "Ланцет", але має бензиновий двигун. Чекаємо на трофеї для вивчення,

– повідомив Бескрестнов.

Новий "Ланцет" із бензиновим двигуном / Фото з телеграму "Флеша"

Бензиновий "Ланцет" у повітрі / Фото з телеграму "Флеша"

Фахівець додав, що вже з'явилася інформація про назву, виробника та технічні характеристики нового безпілотника. Проте ці відомості ще потребують підтвердження, тому наразі він утримується від їх оприлюднення.

Очікується, що більше інформації про новий російський дрон вдасться отримати після дослідження трофейних зразків.

Нагадаємо, раніше Сергій "Флеш" повідомляв, що Росія почала оснащувати свої безпілотники новими оптико-навігаційними системами. Зокрема, такі технології вже застосовують на дронах "Молнія", V2U та "Ланцет", що дозволяє їм орієнтуватися за зображеннями місцевості без використання супутникової навігації.