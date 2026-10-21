О появлении нового вражеского БПЛА 21 октября сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Что известно о новом российском беспилотнике?



Как рассказал "Флэш", новый дрон по своей форме напоминает российский барражирующий боеприпас "Ланцет". Однако, в отличие от него, он оснащен бензиновым двигателем.



На фронтах замечен новый беспилотник противника. По форме напоминает "Ланцет", но имеет бензиновый двигатель. Ждем трофеев для изучения,

– сообщил Бескрестнов.

Новый "Ланцет" с бензиновым двигателем / Фото из телеграма "Флэша"

Бензиновый "Ланцет" в воздухе / Фото из телеграма "Флэша"

Эксперт добавил, что уже появилась информация о названии, производителе и технических характеристиках нового беспилотника. Однако эти сведения еще требуют подтверждения, поэтому пока он воздерживается от их обнародования.

Ожидается, что больше информации о новом российском дроне удастся получить после изучения трофейных образцов.

Напомним, ранее Сергей "Флэш" сообщал, что Россия начала оснащать свои беспилотники новыми оптико-навигационными системами. В частности, такие технологии уже используются на дронах "Молния", V2U и "Ланцет", что позволяет им ориентироваться по изображениям местности без использования спутниковой навигации.