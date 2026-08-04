Хто виграє технологічну гонку: комбат "Кочівник" порівняв НРК України та Росії

ЗСУ масштабують використання наземних роботизованих комплексів на фронті. Від початку 2026 року НРК виконали 66 300 місій, зокрема логістичних і евакуаційних. Українські борти є одними з найкращих за багатьма показниками, першочергово ціновим.

Про це в етері 24 Каналу зазначив командир батальйону НРК 20-ї окремої бригади безпілотних систем К-2 із позивним "Кочівник", підкресливши, що це пов'язано з тим, що наземних роботизованих комплексів дуже багато і вони між собою конкурують, тому триває постійний розвиток.

Україна в технологічних перегонах не поступається

Жодна іноземна компанія не має такого досвіду й обладнання, яке мають Сили оборони України. Про це наголосив командир батальйону НРК, зауваживши на тому, що воно безпосередньо тестується одразу на фронті.

Розмірковуючи над технологічними перегонами в цьому питанні з Росією, він висловив переконання, що нині між Україною та країною-агресоркою встановлений паритет. Як це колись, з його слів, було з FPV-дронами.

Поки ми сидимо в першому вагоні, головне – не збавляти темпів, розвиватися, тому що противник постійно за нами й він безперервно розвивається. Основне – це бажання і розуміння, що потрібно цей напрямок не збавляти,

– зазначив командир батальйону НРК із позивним "Кочівник".

Про важливіть НРК на фронті: дивіться у відео

Хто стає оператором НРК

Командир батальйону НРК розповів, що сьогодні операторами наземного роботизованого комплексу можуть бути люди будь-якого військового фаху. У бригаду беруть всіх, ключове – наявність мотивації.

Це піхотинці, розвідники, танкісти, артилеристи, будь-хто. Головне, щоб у них було бажання цим займатися, сумлінно виконувати свої обов'язки, які поставило командування, і цього достатньо, щоб тут служити,

– запевнив "Кочівник".

Аналізуючи те, наскільки складно навчити оператора керувати такою платформою в умовах стресу, активного вогню, командир батальйону НРК констатував, що це непросто, але цілком реально. Він підсумував, що ключове – мати бажання опанувати це обладнання і тоді все вдається.

До відома! Триває збір для окремої бригади Сил безпілотних систем К-2. Долучитися можна донатом відсканувавши вказаний нижче QR-код або на номер карти: 5375 4112 0445 5252.