Об этом в эфире 24 Канала сообщил командир батальона НРК 20-й отдельной бригады беспилотных систем К-2 с позывным "Кочевник", подчеркнул, что это связано с тем, что наземных роботизированных комплексов очень много и они конкурируют между собой, поэтому идет постоянное развитие.

Украина в технологической гонке не уступает

Ни одна иностранная компания не обладает таким опытом и оборудованием, какими располагают Силы обороны Украины. Об этом подчеркнул командир батальона НРК, отметив, что оно непосредственно тестируется прямо на фронте.

Размышляя о технологической гонке в этом вопросе с Россией, он выразил убеждение, что сейчас между Украиной и страной-агрессором установлен паритет. Как это когда-то, по его словам, было с FPV-дронами.

Пока мы сидим в первом вагоне, главное – не сбавлять темп, развиваться, потому что противник постоянно идет за нами и он непрерывно развивается. Главное – это желание и понимание того, что нужно не сбавлять обороты в этом направлении,

– отметил командир батальона НРК с позывным "Кочевник".

О важности НРК на фронте: смотрите в видео

Кто становится оператором НРК

Командир батальона НРК рассказал, что сегодня операторами наземного роботизированного комплекса могут быть люди любой военной специальности. В бригаду берут всех, главное – наличие мотивации.

Это пехотинцы, разведчики, танкисты, артиллеристы, кто угодно. Главное, чтобы у них было желание этим заниматься, добросовестно выполнять свои обязанности, поставленные командованием, и этого достаточно, чтобы здесь служить,

– заверил "Кочевник".

Анализируя, насколько сложно научить оператора управлять такой платформой в условиях стресса и активного обстрела, командир батальона НРК констатировал, что это непросто, но вполне реально. Он подытожил, что главное – иметь желание освоить это оборудование, и тогда все получается.

К сведению! Идет сбор средств для отдельной бригады Сил беспилотных систем УАБ-2. Присоединиться можно, сделав пожертвование, отсканировав указанный ниже QR-код или перечислив средства на номер карты: 5375 4112 0445 5252.