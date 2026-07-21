О новинке корреспондентам "Оборонки" рассказали в ходе закрытого мероприятия Технологических сил Украины, где компания DevDroid впервые продемонстрировала этот комплекс.
Шестиколесная платформа вместо гусениц
TW-40 построен на шестиколесном шасси и предназначен для разведывательно-ударных операций.
Комплекс может оснащаться автоматическими 40-мм гранатометами Mk-19 или AGL-53. По словам разработчиков, именно колесную платформу запросили военные.
В DevDroid объясняют, что такая схема лучше работает в течение всего года и обеспечивает более высокую мобильность, чем аналогичные гусеничные машины.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Дальность стрельбы до полутора километров
Автоматический гранатомет позволяет поражать цели на расстоянии до 1,5 километра.
По словам представителей компании, это позволяет использовать комплекс как с открытых, так и с закрытых огневых позиций, снижая риски для личного состава.
Оператор управляет боевым модулем дистанционно, а сам робот может действовать на значительном расстоянии от людей. Фото "Оборонка"
До 70 км без подзарядки
Максимальная скорость TW-40 составляет 13 км/ч.
Запас хода достигает 70 километров по дорогам с твердым покрытием и около 50 километров по бездорожью. Фото "Оборонка"
Кроме того, комплекс может находиться в режиме ожидания до 120 часов, что позволяет использовать его для засад или длительного наблюдения.
За несколько минут превращается в логистического робота
Одной из главных особенностей TW-40 является модульная конструкция.
После демонтажа боевого модуля платформа превращается в транспортный роботизированный комплекс, способный перевозить до 400 килограммов груза.
Такой подход позволяет одному шасси выполнять различные задачи – от доставки боеприпасов и эвакуации снаряжения до непосредственной огневой поддержки.
Starlink и закупки через DOT-Chain
Для управления комплексом DevDroid использует собственную систему Droid Box.
Она поддерживает сразу несколько каналов связи, в том числе Starlink, радиосети и LTE. Это позволяет адаптировать систему к различным условиям работы и уровню радиоэлектронного противодействия.
В компании также сообщили, что TW-40 уже прошел кодификацию. По словам разработчиков, в ближайшие недели военные смогут закупать комплекс через цифровой маркетплейс DOT-Chain по программе "е-Баллы".
Почему это важно
Украинские производители все чаще отказываются от узкоспециализированных наземных роботов в пользу универсальных платформ. Например, недавно был представлен робот с двумя автоматами Калашникова. А ранее – как тяжелый беспилотник доставляет НРК-камикадзе. TW-40 демонстрирует именно такой подход: одна база может выполнять функции боевого комплекса или логистического транспортера в зависимости от установленного оборудования.
Для подразделений это означает меньшее количество различных машин, упрощение обслуживания и более гибкое использование техники непосредственно на поле боя. Именно модульность и цифровые системы управления сегодня становятся одним из главных направлений развития украинских наземных роботизированных комплексов.