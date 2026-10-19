140 кілограмів вибухівки замість штурму: як наземний робот закрив прохід росіянам в трубі

Військові 71-ї окремої аеромобільної бригади використали наземного робота, щоб перекрити підземний шлях російських штурмовиків. Комплекс "Гімлі" доставив до входу в газову трубу боєприпас "Шрек" масою 140 кілограмів, а бійці оприлюднили відео операції.

Про операцію повідомив канал "Інсайдер НРК" із посиланням на батальйон безпілотних систем HUNTSMEN 71-ї окремої аеромобільної бригади. За словами десантників, російські військові використовували газову трубу як прихований маршрут наближення до українських позицій. Для блокування проходу українські оператори залучили НРК "Гімлі" та важкий боєприпас "Шрек".

Робот доставив заряд до входу в трубу

На оприлюднених кадрах показано, як наземний роботизований комплекс підвозить важкий вантаж до отвору газової труби та скидає його всередину. Військові назвали операцію плановим "обслуговуванням" підземної комунікації, яку росіяни вирішили використати не за призначенням.

"Лазити газовими трубами, звісно, оригінально. Але вони не для цього", - іронічно прокоментували бійці. За їхніми словами, після виконання завдання вихід із труби вдалося закрити.

За повідомленнями про бойову роботу, до операції також залучили повітряну розвідку й важкий дрон-бомбардувальник. Водночас із доступних матеріалів не можна незалежно встановити кількість російських військових у трубі або підтвердити їхні втрати.

Для чого військовим наземні роботи з великою вантажопідйомністю

Таке застосування "Гімлі" демонструє ще одну роль наземних роботизованих комплексів: вони можуть не лише підвозити на позиції боєприпаси та спорядження, а й доставляти важкі заряди туди, де наближення військовослужбовців становить особливу небезпеку.

Раніше Мілітарі 24 розповідав про роботизований комплекс Ratel X, здатний перевозити до 400 кілограмів вантажу. Такі платформи дають змогу виконувати транспортні завдання на складних ділянках без безпосередньої присутності водія.

Бойові можливості наземних систем також поступово розширюються. Зокрема, український Droid TW-12.7 уже застосовували для атаки російської позиції без участі піхоти, а в підрозділі "Хартія" розповідали про складні операції із залученням кількох НРК.

Чому роботи беруть на себе небезпечні завдання

Застосування наземного робота дозволяє віддалити оператора від місця бойової роботи. Це особливо важливо, коли потрібно наблизитися до укриття противника, доставити важке обладнання чи пройти ділянку, яку контролюють ворожі дрони.

Наземні платформи вже використовують і для порятунку людей. Наприклад, Мілітарі 24 показував евакуацію пораненого бійця за допомогою НРК, який зміг виконати завдання на небезпечній ділянці фронту.

Про технічні характеристики "Гімлі" та конструкцію боєприпасу "Шрек" військові в цьому повідомленні докладно не розповіли. Публічно названо лише масу заряду - 140 кілограмів. Основним результатом операції батальйон HUNTSMEN назвав перекриття виходу з газової труби, якою користувався противник.