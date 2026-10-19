Об операции сообщил канал "Инсайдер НРК" со ссылкой на батальон беспилотных систем HUNTSMEN 71-й отдельной аэромобильной бригады. По словам десантников, российские военные использовали газовую трубу в качестве скрытого маршрута приближения к украинским позициям. Для блокирования прохода украинские операторы задействовали НРК "Гимли" и тяжелый боеприпас "Шрек".

Робот доставил заряд к входу в трубу

На обнародованных кадрах показано, как наземный роботизированный комплекс подвозит тяжелый груз к отверстию газовой трубы и сбрасывает его внутрь. Военные назвали операцию плановым "обслуживанием" подземной коммуникации, которую россияне решили использовать не по назначению.

"Лазать по газовым трубам, конечно, оригинально. Но они не для этого", – иронично прокомментировали бойцы. По их словам, после выполнения задания выход из трубы удалось закрыть.

Согласно сообщениям о боевых действиях, к операции также привлекли воздушную разведку и тяжелый дрон-бомбардировщик. В то же время по имеющимся материалам невозможно независимо установить количество российских военных в трубе или подтвердить их потери.

Для чего военным нужны наземные роботы с большой грузоподъемностью

Такое применение "Гимли" демонстрирует еще одну роль наземных роботизированных комплексов: они могут не только подвозить на позиции боеприпасы и снаряжение, но и доставлять тяжелые заряды туда, где приближение военнослужащих представляет особую опасность.

Ранее "Милитари 24" рассказывал о роботизированном комплексе Ratel X, способный перевозить до 400 килограммов груза. Такие платформы позволяют выполнять транспортные задачи на сложных участках без непосредственного присутствия водителя.

Боевые возможности наземных систем также постепенно расширяются. В частности, Украинский Droid TW-12.7 уже использовался для атаки российских позиций без участия пехоты , а в подразделении "Хартия" рассказывали о сложных операциях с участием нескольких НРК .

Почему роботы берут на себя опасные задачи

Использование наземного робота позволяет удалить оператора от места боевых действий. Это особенно важно, когда нужно приблизиться к укрытию противника, доставить тяжелое оборудование или пройти участок, контролируемый вражескими дронами.

Наземные платформы уже используются и для спасения людей. Например, "Милитари 24" показал эвакуацию раненого бойца с помощью НРК, который смог выполнить задачу на опасном участке фронта.

О технических характеристиках "Гимли" и конструкции боеприпаса "Шрек" военные в этом сообщении подробно не рассказали. Публично названа лишь масса заряда – 140 килограммов. Основным результатом операции батальон HUNTSMEN назвал перекрытие выхода из газовой трубы, которой пользовался противник.