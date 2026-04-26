Штурми роботів: розробник НРК сказав, якою буде війна в майбутньому

Сьогодні технології стрімко змінюють не тільки наше мирне життя, але й напряму впливають на бойові дії. Впродовж війни роботизовані комплекси виконують важливу частину роботи, яка раніше з ризиком для життя здійснювали люди.

Нові технології з часом повністю змінять те, як відбуватимуться бойові дії. Про це 24 Каналу розповів інженер-програміст та співзасновник компанії RoverTech Борис Дрожак, розкривши, якою буде війна майбутнього.

Чи будуть задіяні люди у кілзоні у війні майбутнього?

Дрожак пояснив, що у кілзоні ніхто не виживає і ніщо не залишається цілим: ані люди, ані пікапи. Ця зона дуже небезпечна, адже там усе контролюється, і туди легко потрапити FPV-дроном.

Нам потрібно зробити так, щоб у кілзоні людей взагалі не було. Зрозуміло, що контрнаступ без того, щоб ступила людська нога, неможливий. Але маємо дійти до тої ситуації, коли тримати людей на позиціях не доведеться,

– наголосив він.

Необхідно замінювати їх сенсорами, шукати, за його словами, способи, щоб оповіщення з перших позицій виконувалося вже не людьми. Створення сенсорів та їхня підтримка теж мають проводитися не людьми.

Ідея, що у кілзоні не має бути людей, полягає у баченні компанії RoverTech перспективи, коли захищатимемо нашими роботами не людей, а роботи захищатимуть роботів. Це – наше завдання,

– зауважив співзасновник компанії RoverTech.

Ба більше, у майбутньому на позиціях мають стояти роботи з турелями, в повітрі – літати дрони, і всі разом вони оборонятимуть територію та відбиватимуть штурми ворожих роботів.

Варто знати. Нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що українські безпілотні системи вперше захопили ворожу позицію. Операція була здійснена без залучення піхоти і відповідно втрат особового складу. Як зазначив президент України, роботи "Ратель", "Терміт", "Ардал", "Рись", "Змій", "Протектор", "Воля" та інші наземні роботизовані комплекси впродовж лише трьох місяців здійснили на фронті понад 22 тисячі місій.

Візія компанії RoverTech, на його думку, певною мірою відрізняється від інших. Вона не рухається у бік розробки одноразових роботів по 7 – 12 тисяч доларів.

Ми робимо все, щоб наш робот виживав у великій кількості місій. Також ми покращуємо НРК так, щоб він проїхав хоча б 200 місій з перенавантаженням, тому що люди на нього кидають і півтори тонни. Наші ключові показники ефективності – це кількість успішних вчасних місій,

– сказав Борис Дрожак.

Крім того, важливо враховувати чинник вартості виробництва таких роботів. І компанія RoverTech виготовляє, за його словами, одні з найдешевших НРК.

Інженер-програміст також оцінив можливості Росії щодо робототехніки.

"Найперше правило – ніколи не принижуйте ворога, не применшуйте його когнітивні здібності, не недооцінюйте, бо це те, що зробив противник і за що поплатився", – наголосив він.

Дрожак відзначив, що росіяни в машинобудуванні – не остання нація, але у цьому сенсі є фундаментальні відмінності між нами.

Насамперед вони нападають, а ми захищаємося. Також у них немає доступу до таких технологій, як Starlink,

– пояснив він.

Інженер-програміст додав, що у росіян також інший уклад війська, де їм легше брехати в рапортах. У нас, хоча й інколи малюють цифри, є багато об'єктивної інформації з відео, де ми можемо зрозуміти, добре ми робимо чи ні.

Як НРК діють на фронті?