Зеленський пояснив, як обмеження Starlink позначилося на збитті "Шахедів"

Про це президент України заявив в інтерв'ю програмі Meet the Press на американському телеканалі NBC 18 жовтня.

Україна стикається з проблемою перехоплення російських реактивних "Шахедів" через значну різницю у швидкості.

Безпілотники Shahed мають швидкість 450 або 550 кілометрів на годину, а то й більше. Саме тому нам потрібна така сама швидкість, щоб їх знищувати. Але зараз ми маємо обмеження – максимум 161 кілометр на годину. Це максимальна швидкість, яку ми маємо, тому ми не можемо за допомогою цього знищувати такі швидкісні реактивні "Шахеди",

– заявив президент.

Водночас Зеленський також порушив питання доступу України до супутникового зв'язку Starlink. Він закликав США повернути систему, наголосивши на її важливості для обороноздатності країни.

Просто поверніть нам Starlink. Звісно, якщо вони цього не зроблять, ми виживемо. Ми не припинимо захищатися навіть без нього. Але навіщо це робити? Я не можу зрозуміти причин обмежень, причин, через які нам не дозволяють захищатися. Я вважаю, що це помилка,

– сказав глава держави.

За словами Зеленського, Україна не припинить оборону навіть за відсутності Starlink. Водночас він не розуміє причин обмежень, які, на його думку, ускладнюють можливості України захищатися від російських атак.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент відреагував на заяви Зеленського про перерву в обміні розвідувальною інформацією між Києвом і Вашингтоном. Він заперечив слова українського президента та закликав його бути обережним із такими твердженнями.

Також американський міністр фінансів прокоментував заяви Зеленського про обмеження швидкості роботи супутникового зв’язку Starlink.

Трамп і державний секретар США Марко Рубіо вже заявляли, що ніхто в американській адміністрації не обмежував роботу Starlink. Він назвав звинувачення Зеленського на адресу Вашингтона безвідповідальними.