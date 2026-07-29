Долітає до Тюмені: безпілотник FP-1 отримав додаткові паливні баки та дальність польоту 3400 км

Український далекобійний ударний дрон FP-1 після модернізації може долати до 3400 кілометрів. На нових фотографіях безпілотника видно змінені крила з додатковими паливними баками, які дозволили суттєво збільшити запас ходу.

Про характеристики оновлених FP-1 і FP-2 компанія Fire Point розповіла у відео на своїй сторінці в соцмережі Х. Нові фотографії далекобійного дрона також опублікував мажоритарний власник і головний конструктор компанії Денис Штілерман.

FP-1 тепер офіційно летить на 3400 кілометрів

Оновлений FP-1 може нести бойову частину масою до 60 кілограмів і долати до 3400 кілометрів.

Ця дальність уже була продемонстрована під час бойового застосування. На початку липня українські дрони атакували Омський нафтопереробний завод, подолавши близько 3400 кілометрів. Тепер цей показник внесли до офіційних характеристик FP-1.

FP-1 and FP-2 are the result of continuous development, engineering expertise, and operational experience gained alongside the military.



From the first versions to today:



FP-1 — up to 3,400 km with a 60 kg warhead.

FP-2 — up to 700 km with a warhead of up to 200 kg.



And this… pic.twitter.com/vDFUy9YeQk — Fire Point (@FirePointUA) July 29, 2026

У крилах з’явилися додаткові баки

На нових фотографіях FP-1 видно модернізовану конструкцію крил. У них розмістили додаткові паливні баки, які й забезпечують збільшений запас ходу.

Розмах крил безпілотника становить до шести метрів. Це стосується як FP-1, так і важчої моделі FP-2.

Дрони можуть розвивати максимальну швидкість до 205 кілометрів на годину. Крейсерська швидкість залежно від режиму польоту становить від 140 до 180 кілометрів на годину.

FP-1 перед запуском. Фото зі сторінки Дениса Штілермана

FP-2 несе до 200 кілограмів

Fire Point також уточнила характеристики ударного дрона FP-2, призначеного для роботи на меншій відстані, але з набагато важчою бойовою частиною.

Його дальність збільшили до 700 кілометрів, а максимальна маса бойового навантаження становить до 200 кілограмів.

Таким чином, дві моделі виконують різні завдання. FP-1 може досягати віддалених стратегічних об’єктів у глибині Росії, тоді як FP-2 призначений для ураження ближчих цілей, де потрібна потужніша бойова частина.

Дальність стала головною перевагою FP-1

Показник у 3400 кілометрів суттєво розширює перелік російських об’єктів, які потенційно перебувають у зоні досяжності українських далекобійних дронів.

Водночас реальний маршрут безпілотника може бути довшим за пряму відстань до цілі. Дронам доводиться обходити відомі райони роботи російської ППО, змінювати висоту та використовувати маршрути, які зменшують ймовірність виявлення.

Модернізація FP-1 показує, що українські виробники вже збільшують дальність не лише завдяки програмному забезпеченню або зміні режимів польоту. Додаткові паливні баки стали видимою конструктивною зміною, яка дозволила перетворити бойовий рекорд на серійну характеристику безпілотника.